El proyecto de Qroma incluye la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales industriales. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Qroma, empresa del Grupo Breca dedicada a la fabricación de pinturas, barnices y productos similares, proyecta ampliar las capacidades productivas de su planta de Ñaña, ubicada en el distrito limeño de Chaclacayo, mediante la instalación de nuevas líneas de producción y la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI). La iniciativa forma parte de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que será evaluado por el Ministerio de la Producción (Produce).

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