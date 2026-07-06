Según el documento, las nuevas líneas de producción buscan complementar las operaciones de la compañía para atender la creciente demanda de los sectores de construcción y mejoramiento del hogar. Asimismo, permitirán desarrollar innovaciones para los mercados donde actualmente opera la empresa, tanto a nivel local como regional.

En ese contexto, Qroma indicó que resulta necesario ampliar sus capacidades productivas para soportar la demanda que espera alcanzar en los próximos años. La nueva PTARI, por su parte, estará destinada al tratamiento de los efluentes generados por las nuevas líneas de producción, con el objetivo de garantizar su adecuado manejo y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

De acuerdo con el ITS, las nuevas líneas de producción ocuparán un área de 0.55 hectáreas, mientras que la PTARI tendrá una extensión de 0.10 hectáreas y contará con un sistema de tratamiento independiente de la planta actualmente operativa. Esta última continuará procesando las aguas residuales provenientes de la producción de adhesivos y productos para el hogar, conforme a su diseño original.

ITS prevé impactos de baja magnitud

El estudio, elaborado por la consultora Enviro Solutions, señala que las obras se ejecutarán dentro de las instalaciones existentes de la planta de Ñaña y del área de influencia ambiental ya aprobada, por lo que no será necesario incorporar nuevas áreas de influencia ni modificar las características ambientales del entorno.

Qroma ampliará la capacidad productiva de su planta de Ñaña con nuevas líneas de producción. (Foto: Difusión)

Asimismo, el documento concluye que los impactos derivados del proyecto serán de baja magnitud y de la misma naturaleza que los previamente evaluados para la operación actual de la planta. En ese sentido, propone medidas de prevención y mitigación para las actividades previstas, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Posteriormente, en 2025, Qroma continuó impulsando su estrategia de expansión al anunciar el ingreso de su marca de pinturas Jet al mercado de Norteamérica. En ese entonces, la compañía señaló que buscaba fortalecer su presencia internacional y aprovechar las oportunidades de crecimiento en Estados Unidos y Canadá.