Una comitiva de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) viajará a Montevideo (Uruguay) para compartir su experiencia en la administración y ejecución de obras públicas para la prevención de desastres, en un contexto marcado por la amenaza del fenómeno El Niño.

Uruguay ha puesto interés en el esquema de la ANIN, por lo cual se realizará un memorándum de entendimiento suscrito entre la ANIN y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) de Uruguay, con la participación de la Embajada de Uruguay en el Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Son cinco los especialistas de diversas direcciones de la ANIN que expondrán sus conocimientos sobre planificación, contratación y ejecución de proyectos.

Potencial

Alexander Meléndez Huasasquiche, jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la ANIN, adelantó que el Gobierno de Uruguay ha visto que Perú tomó una buena iniciativa al crear un órgano ejecutor de obras.

Agregó que este acercamiento entre Perú y Uruguay abre una oportunidad para fortalecer la cooperación técnica y compartir experiencias en favor de la gestión de infraestructura pública.

¿Cómo ha avanzado la ANIN?

Tras el inicio de operaciones de la ANIN en 2024, detallan que han terminado 50 proyectos a nivel nacional: 35 en educación, 9 en prevención de desastres y 6 en salud.

A la fecha, ANIN tiene en su cartera 13 proyectos delegados por gobiernos regionales, 11 encargados mediante ley.

En lo que concierne a ejecución presupuestal, en 2024 logró el 99.9% y en 2025, el 99.8%. A septiembre de este año, tiene un avance del 70%.