La inversión en turismo, las alternativas para ampliar la infraestructura sanitaria y la reducción de trámites para ejecutar proyectos fueron parte de la agenda de Infracon Perú 2026.

El encuentro, organizado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), se realizó del 14 al 16 de octubre en la provincia de Urubamba, Cusco, y reunió a autoridades, empresarios e inversionistas para discutir cómo reducir las brechas de infraestructura del país.

En el evento, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, presentó el denominado Quinquenio de la Infraestructura Turística. Según indicó, su cartera comprende cuatro megaproyectos estratégicos con una inversión que supera los S/ 2,500 millones.

Por otro lado, en el sector salud, el ministro Luis Dyer indicó que su sector desarrollará infraestructura modular que pueda adaptarse a las necesidades de cada territorio. La propuesta fue presentada como una alternativa para reducir el déficit de infraestructura sanitaria. Por su parte, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, expuso planteamientos para reducir trámites y facilitar el desarrollo de proyectos de inversión.

Las conferencias y los paneles también abordaron obras sostenibles, conectividad, inversión productiva y modelos de participación pública y privada. Durante las tres jornadas intervinieron viceministros, funcionarios, representantes de organismos financieros multilaterales, embajadores y delegaciones internacionales, además de empresarios del sector.

El encuentro tuvo como sede el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la ciudadela de Vidawasi. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, mientras que en la jornada de cierre participaron los exministros Alex Contreras y Raúl Pérez-Reyes.

La clausura estuvo a cargo de Roque Benavides, presidente de la SNCI, acompañado por el vicepresidente del gremio, César Candela, y el presidente de Vidawasi, Jesús Dongo.