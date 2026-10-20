Infracon 2026 culminó destacando el desarrollo de obras sostenibles e infraestructura turística. Foto: Infracon 2026
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Redacción Gestión
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para ejecutar proyectos fueron parte de la agenda de Infracon Perú 2026.

, y reunió a autoridades, empresarios e inversionistas para discutir cómo reducir las brechas de infraestructura del país.

Según indicó, su cartera comprende cuatro megaproyectos estratégicos con una inversión que supera los S/ 2,500 millones.

Por otro lado, en el sector salud, el ministro Luis Dyer indicó que su sector desarrollará infraestructura modular que pueda adaptarse a las necesidades de cada territorio.

Las conferencias y los paneles también abordaron obras sostenibles, conectividad, inversión productiva y modelos de participación pública y privada. Durante las tres jornadas intervinieron viceministros, funcionarios, representantes de organismos financieros multilaterales, embajadores y delegaciones internacionales, además de empresarios del sector.

El encuentro tuvo como sede el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la ciudadela de Vidawasi. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, mientras que en la jornada de cierre participaron los exministros Alex Contreras y Raúl Pérez-Reyes.

La clausura estuvo a cargo de Roque Benavides, presidente de la SNCI, acompañado por el vicepresidente del gremio, César Candela, y el presidente de Vidawasi, Jesús Dongo.

El encuentro realizado en Urubamba también se discutieron propuestas de infraestructura sanitaria y reducción de trámites. Foto: INFRACON 2026
El encuentro realizado en Urubamba también se discutieron propuestas de infraestructura sanitaria y reducción de trámites. Foto: INFRACON 2026

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