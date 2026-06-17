Aunque el proyecto para la Nueva Carretera Central recibió S/ 200 millones, el titular del MEF señaló que cualquier gasto extra debe ser atendido por el MTC. (Foto: Andina)
Aunque el proyecto para la Nueva Carretera Central recibió S/ 200 millones, el titular del MEF señaló que cualquier gasto extra debe ser atendido por el MTC. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque originalmente se solicitó un presupuesto de alrededor de S/ 400 millones para avanzar con la , el nuevo proyecto de crédito suplementario contempla una asignación de solo S/ 200 millones.

La posibilidad de ampliar este financiamiento tendría que ser gestionada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló el .

En cuanto a inversiones del Gobierno nacional, sí se están considerando recursos para la [nueva] Carretera Central. Aun así, en los espacios que pueda tener el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), debería poder ayudar a cerrar cualquier demanda adicional”, dijo durante su presentación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República.

Acuña agregó: “El espacio [contemplado en el proyecto] de crédito suplementario se ha definido a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Cualquier espacio adicional, ya será evaluado por el MTC, en su calidad de ente ejecutor de esta obra. Vale mencionar que existen casi S/ 600 millones que todavía no se han certificado en el sector y que podrían ser parte de este financiamiento”.

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ANIN bajo la lupa

Además de la carretera, el proyecto de crédito suplementario del Gobierno incluye entregar alrededor de S/ 565 millones a la , que venía solicitando un aumento de recursos desde hace varios meses.

Para este año la ANIN recibió un presupuesto de inversión de S/ 2,895 millones, pero se advertía que las inversiones programadas ascendían a S/ 7,950 millones.

Esto, indicaban los gremios, ponía como el Servicio de protección ante inundaciones en los ríos Casma, Sechín y Grande, la creación del Servicio de protección ante el peligro de inundaciones del río Huarmey, la creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso en La Libertad y el servicio de protección contra inundaciones del río Cañete, en Lima.

Ahora, del total que se plantea en el crédito suplementario, el titular del MEF indicó que unos S/ 210 millones se usarán para obras de prevención contra el fenómeno de El Niño en el norte del país.

El financiamiento adicional que se plantea para la ANIN en el pedido de crédito suplementario asciende a 550 millones de soles.
El financiamiento adicional que se plantea para la ANIN en el pedido de crédito suplementario asciende a 550 millones de soles.
SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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