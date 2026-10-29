La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.

Lagarde debería haber permanecido en el puesto hasta finales de octubre del próximo año, que es cuando cumple su mandato.

El BCE dijo en un escueto comunicado que “el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo”, como establece el procedimiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

El Consejo de Gobierno expresó su profundo agradecimiento a la Lagarde y le brindó una larga ovación.

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La situación económica y política

La dimisión de Largade se produce en un momento en el que aumenta mucho la rentabilidad de la deuda soberana de Francia y la economía de la zona del euro tiene que afrontar una elevada inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Desde hace tiempo había rumores de que Lagarde dejaría su cargo de presidenta del BCE antes de que se celebraran las elecciones presidenciales en Francia, en las que la líder de la derecha radical Marine Le Pen, parte como la favorita.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) reiteró la necesidad de integrar los mercados de capitales en la Unión Europea.

Francia y España, pendientes del relevo en el BCE

De este modo, el actual presidente francés, Emmanuel Macron, podrá influir en la elección del próximo presidente del BCE, en la que el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y antiguo gobernador del Banco de España es uno de los candidatos favoritos.

Lagarde, que fue ministra de Finanzas de Francia, ha dicho que quería participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que vive Francia actualmente, si bien ella misma no quiere ser candidata.

Hasta ahora, no ha dicho qué va a hacer tras la dimisión, aunque ha habido rumores de que podría asumir la presidencia del Foro Económico Mundial.

La UE inicia el proceso para elegir a su sucesor

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró que el proceso para elegir al sucesor de Lagarde comenzará este mismo jueves.

“Para tener una transición fluida del próximo liderazgo del BCE, el proceso para el nombramiento de su sucesor se iniciará hoy”, escribió el exprimer ministro portugués, quien agradeció a Lagarde haber actuado “con un fuerte sentido del deber y responsabilidad” desde que asumió su cargo en noviembre de 2019.

“En medio de una pandemia global, una guerra en Europa, crisis energéticas y shocks inflacionarios, ha llevado a cabo una gestión estable y decidida, ayudando a salvaguardar la estabilidad y la resiliencia de la eurozona”, remarcó.

El Gobierno español ya anunció hace unas semanas que impulsará la candidatura de Hernández de Cos, quien también cuenta con el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aunque Costa no especificó los siguientes pasos, los líderes de la zona euro tienen tres citas previstas en lo que queda de año: dos en noviembre, primero en Dublín a mediados de mes y después en Bruselas, a finales, y otra en diciembre.

La fecha más probable para abordar la sucesión es la última de estas reuniones, en la cumbre prevista para el 17 y 18 de diciembre.

La UE ya abrió recientemente el proceso para sustituir a Isabel Schnabel como miembro del Comité Ejecutivo del BCE, después de que anunciara que abandonará la entidad el próximo 3 de enero. A esta salida se suma otra prevista para 2027, la del irlandés Philip Lane, economista jefe del BCE, cuyo mandato expira a finales de mayo.

Aunque se trata de puestos individuales, la Unión Europea podría negociar varios relevos de manera conjunta para asegurar el equilibrio geográfico que tradicionalmente rige la distribución de cargos institucionales en el bloque.

Con información de EFE