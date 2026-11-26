En el marco de la 64.ª edición de CADE Ejecutivos 2026, desarrollado en Urubamba, Cusco, Hans Añaños, gerente general para Perú y Chile de ISM, comentó que toda la industria de bebidas tiene un desafío muy grande que va más allá del consumo.

“Si ocurriera un problema de desabastecimiento de agua en las ciudades, hay un rol específico: auxiliar a las familias para que tengan acceso al agua. A su vez, eso genera que la demanda normal de agua tenga un crecimiento de 5 a 10 puntos adicionales a lo que venía avanzando la categoría, esto es un desafío logístico de llegar en el momento en que consumidores, bodegas y distribuidores necesiten”, sostuvo el ejecutivo.

Para ello, Añaños destacó que trabajan en diferentes frentes. Uno de ellos del lado de los consumidores y las necesidades que se presenten, y otro en la parte logística e interna para el abastecimiento de los distribuidores en las diferentes ciudades.

LEA TAMBIEN: ISM y Michell & Cía: ¿El Niño mueve las proyecciones empresariales del sur?

“En distribución, históricamente se sabe que las carreteras se cortan y cuales son los efectos que pudiesen existir, eso hace que tengamos que adelantar inventarios para tratar que, si se impacta la logística, exista cierta cantidad de días que permita que se normalice todo el flujo”, sostuvo.

La empresa también contempla un frente ante las eventuales afectaciones a sus colaboradores, si existieran huaycos o viviendas impactadas, no solo en lugares aledaños a las plantas de producción. Asimismo, tiene un programa para bodegueros con el fin de mitigar el impacto del FEN.

La inversión estimada para hacee frente a estas contingencias es de S/ 20 millones. “También buscamos participar en iniciativas de obras por servicio y apoyar al sistema de salud”, sostuvo el ejecutivo.

Hans Añaños, gerente general para Perú y Chile de ISM.

LEA TAMBIEN: ISM ve llegar nuevos competidores y responde con una nueva presentación de Loa

Los nuevos productos que prepara ISM

Este año fue diferente para ISM. Con un Niño Costero que no permitió tener invierno, el sector de bebidas debería de terminar con un avance de 18% frente al 2025, lo que trae difucultades a nivel de capacidad.

“Desde junio se adelantaron compras de equipamiento y nuevas líneas para llegar lo mejor posible al verano, pero también para tener una capacidad extra en 2027”, subrayó el ejecutivo.

Con este aumento de capacidad, Añaños Alcázar destacó que se contraen proyectos que, como mínimo, necesitan 11 meses para que puedan volverse realidad. “Por ahora, nos podemos abastecer”, indicó.

Consultado sobre los lanzamientos que preparan para la campaña de verano, el gerente general destacó que hay varias innovaciones que han hecho a lo largo del año, como el impulso a las bebidas sin azúcar y aguas saborizadas de Loa. ”El agua es una categoría que, a futuro, queremos ser relevantes dentro de la industria en Perú. Además, hemos impulsado el mundo funcional donde competimos con Kero”, destacó.

ISM lanzó al mercado el agua saborizada con gas Loa en formato lata. (Foto: ISM/composición)

Así, en el primer trimestre, los lanzamientos no solo incluyen extensiones de línea con sus marcas actuales, como el caso de Loa. Añaños destacó que también introducirán nuevas marcas.

Y el plan de la empresa también incluye seguir creciendo en nuevos mercados. Si bien Centroamérica es un continente con amplia presencia de marca por parte de ISM, buscan crecer en otros mercados y reforzar la presencia actual.

Un destino que les atrae y donde ahora tienen presencia con exportación pero que tiene potencial altísimo es Estados Unidos. “Nuestra idea es posicionarnos en los mercados actuales durante 2027 pero en los siguientes dos años si vemos nuevos destinos, EE.UU. es un mercado interesante para crecer”, agregó Añaños.