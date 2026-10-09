Aunque hoy estés feliz en tu puesto y no estés pensando en cambiar de trabajo, vale la pena preguntarte: si mañana tuvieras que volver al mercado laboral, ¿estarías preparado? En esta edición de 20 en empleabilidad, Mariana Reyna, Consultora Asociada de LHH Perú, brinda algunos consejos para estar preparados para una próxima entrevista laboral.
Como consultora de outplacement, señaló que la empleabilidad no se construye cuando perdemos el trabajo, sino mucho antes: reconociendo nuestros logros, teniendo claridad sobre el valor que aportamos, fortaleciendo nuestra red de contactos y entendiendo qué está buscando el mercado. Asimismo, desenvolverse bien en una entrevista que requiere preparación.
“No basta con tener experiencia. Necesitamos poder comunicar con claridad el puedo, quiero y encajo: quiénes somos profesionalmente, cuáles son nuestros principales logros, qué valor podemos aportar y hacia dónde queremos llevar nuestra carrera”, expresó.
Señaló que, podemos tener muchísima experiencia, pero si no sabemos explicarla con claridad y seguridad en una entrevista, estamos perdiendo una gran oportunidad de mostrar nuestro verdadero valor.