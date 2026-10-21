La canadiense Cerro de Pasco Resources cerró acuerdos definitivos con Activos Mineros para adquirir los relaves de Quiulacocha y obtener el usufructo de terrenos vinculados al proyecto, en Pasco. La operación, concretada el 20 de octubre tras la adjudicación de una subasta pública, implicó un desembolso de US$ 6.65 millones y, según la compañía, consolida sus derechos sobre el 100% de los relaves que busca reprocesar.

A través de su subsidiaria Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C., la minera adquirió los relaves, incluidos los ubicados fuera de su concesión El Metalurgista. Sin embargo, la firma de los acuerdos no la habilita a procesar el material: antes deberá obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la autorización minera correspondiente.

La transferencia comprende aproximadamente 128,07 hectáreas de relaves de Quiulacocha, identificados como pasivo ambiental minero N.° 6752 y ubicados en el distrito de Simón Bolívar, Pasco. El acuerdo cubre únicamente los residuos: no incluye la propiedad de los terrenos, plantas, infraestructura ni sistemas de tratamiento de aguas ácidas de Activos Mineros.

Por separado, Cerro de Pasco Resources del Perú obtuvo el usufructo de 123,39 hectáreas de la Parcela K, que incluyen 13 obras auxiliares, entre ellas el dique principal. La subsidiaria deberá mantenerlas y operarlas a su costo. El usufructo durará lo que reste de la vida útil del proyecto, hasta un máximo de 30 años desde el cierre de la operación; al finalizar, las obras y las construcciones permanentes quedarán en manos de Activos Mineros, sin compensación.

La minera asumirá el riesgo sobre la existencia, volumen, calidad, valor y recuperabilidad de los relaves. Además, aún no ha establecido recursos ni reservas minerales conforme al estándar NI 43-101.

El pago inicial, la cuota anual y las regalías

Los US$ 6.65 millones desembolsados al cierre corresponden a tres conceptos: US$ 3.78 millones por la transferencia de los relaves, US$ 1.43 millones como prima final del usufructo y US$ 1.43 millones por la primera cuota anual. En adelante, la compañía deberá pagar US$ 1.435 millones al año por el usufructo, más los impuestos aplicables.

El contrato también establece una regalía a favor de Activos Mineros por el reprocesamiento de los relaves. Se calcula trimestralmente sobre la utilidad operativa atribuible a los materiales, con una tasa progresiva según el margen operativo. El comunicado detalla una escala que va desde el 1% de los ingresos para márgenes operativos de hasta 36,6% hasta el 6% para márgenes superiores a 80%. En cualquier trimestre, la regalía no podrá ser inferior al 1% de los ingresos. Los pagos se devengarán cuando el proyecto genere ingresos por reprocesamiento.

Además, Cerro de Pasco Resources del Perú financiará un fideicomiso privado para proyectos sociales destinados a las poblaciones del área de influencia. La minera aportará US$ 520,000 al constituirse el fideicomiso y otros US$ 520,000 dentro de los 45 días posteriores a la aprobación del EIA. Desde el inicio de la fase operativa, realizará aportes anuales de US$ 260,000 durante la vida útil del proyecto. El fideicomiso deberá constituirse dentro de los 12 meses posteriores a la firma de la escritura pública del contrato de transferencia.

La subsidiaria también asumirá los costos del tratamiento de agua ácida relacionado con el proyecto, más un cargo de 7% por gestión y soporte de Activos Mineros. Hasta que una evaluación hidrológica e hidrogeológica determine el origen y volumen del agua que requiere tratamiento y qué parte de los costos corresponde al proyecto, deberá cubrir el costo operativo total de la planta. La instalación continuará bajo operación, administración y control de Activos Mineros.

El acuerdo permite a Cerro de Pasco Resources usar terrenos vinculados al proyecto por hasta 30 años.

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Quiulacocha entra en fase preoperacional a la espera de permisos

El proyecto se mantiene en etapa preoperacional. Cerro de Pasco Resources deberá solicitar ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas la autorización para reprocesar los relaves . Los trabajos previos también buscan respaldar una primera estimación de recursos minerales, estudios técnicos y la futura presentación del EIA.

El contrato establece que el EIA deberá aprobarse dentro de los 36 meses posteriores a la firma, con posibilidad de una extensión de hasta 12 meses que Activos Mineros podrá conceder. La autorización de reprocesamiento deberá obtenerse dentro de un año desde la presentación de la solicitud; de no cumplirse ese plazo, existe el riesgo de que se termine el contrato.

1. El reprocesamiento de los relaves aún requiere permisos ambientales y mineros.

Mientras no se apruebe el EIA, el acuerdo no permite explotar, procesar, vender ni retirar los relaves, salvo para actividades de estudio, muestreo y mitigación. La transacción también está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture.

El acuerdo se suma a los avances anunciados previamente para Quiulacocha. En marzo de 2026, Gestión informó que Cerro de Pasco Resources proyectaba destinar alrededor de S/ 7.2 millones (US$ 2.1 millones) a estudios y trabajos técnicos del proyecto, tras suscribir un convenio con Activos Mineros. La compañía también había asegurado US$ 22.7 millones mediante colocaciones privadas en 2025, según informó este diario.