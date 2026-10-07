Los espectáculos contemplan operaciones coordinadas de múltiples drones a una altura máxima prevista de 120 metros. (Foto: MTC)
Los espectáculos contemplan operaciones coordinadas de múltiples drones a una altura máxima prevista de 120 metros. (Foto: MTC)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó hoy la realización de espectáculos de drones vinculados a actividades preparadas por la comunidad de fans de BTS en Lima.

Los espectáculos contemplan operaciones coordinadas de múltiples drones a una altura máxima prevista de 120 metros. En coordinación con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), también se han publicado los respectivos NOTAM, que informan a la comunidad aeronáutica sobre las áreas, fechas y horarios previstos para estas actividades.

Entre ellas se encuentra un espectáculo de drones programado para el jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

Todo lo que debes conocer para asistir al concierto de BTS en el estadio de San Marcos.
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Plan de desvíos

La Municipalidad Metropolitana de Lima

  • La av. Venezuela permanecerá cerrada desde la av. Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.
  • Los vehículos que se desplacen de oeste a este deberán utilizar como ruta alterna la av. De los Precursores y la av. La Mar.
  • Los vehículos que se desplacen de este a oeste deberán utilizar como ruta alterna la av. Óscar Benavides.
  • La av. Germán Amázaga permanecerá cerrada desde la av. Venezuela hasta la av. Colonial.
  • Los vehículos que se desplacen de norte a sur deberán utilizar como ruta alterna la av. Tingo María y la av. Mariano Cornejo
  • Los vehículos que se desplacen de sur a norte deberán utilizar como ruta alterna la av. Mariano Cornejo y la Tingo María.

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