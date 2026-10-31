Francia registró al menos 296 detenidos durante la tercera jornada consecutiva de manifestaciones realizada este sábado en distintas ciudades del país.

Según el balance provisional del Ministerio del Interior de ese país, las movilizaciones transcurrieron mayoritariamente en calma, pese a algunos incidentes.

Las autoridades también reportaron una decena de gendarmes (fuerza de seguridad de carácter militar) heridos, aunque no difundieron cifras sobre posibles manifestantes lesionados.

El número de arrestos fue inferior al registrado el sábado anterior, cuando ya se contabilizaban cerca de 1,000 detenciones hasta las 18:00 GMT.

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Las protestas reunieron a unas 320,000 personas en todo el país, una participación menor a la de las jornadas anteriores, especialmente a la del 17 de octubre. Los principales incidentes se registraron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Lyon, Nantes y Toulouse.

Ante el riesgo de nuevos disturbios durante la noche de Halloween, las fuerzas de seguridad se mantuvieron en alerta por convocatorias difundidas en redes sociales que llamaban a realizar protestas no autorizadas y actos violentos.

Para prevenir nuevos episodios de violencia, como los registrados el pasado 17 de octubre, cuando se produjeron numerosos actos vandálicos, el Gobierno desplegó alrededor de 70,000 agentes en todo el territorio francés.

Elaborado con información de EFE.