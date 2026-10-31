Manifestantes son detenidos por agentes de la policía antidisturbios durante las protestas a escala nacional contra el aumento del costo de la vida y la desigualdad, en Lille, en el norte de Francia, el 31 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP)
Manifestantes son detenidos por agentes de la policía antidisturbios durante las protestas a escala nacional contra el aumento del costo de la vida y la desigualdad, en Lille, en el norte de Francia, el 31 de octubre de 2026. (Francois LO PRESTI / AFP)
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Redacción Gestión
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Según el balance provisional del Ministerio del Interior de ese país, las movilizaciones transcurrieron mayoritariamente en calma, pese a algunos incidentes.

Las autoridades también reportaron una decena de gendarmes (fuerza de seguridad de carácter militar) heridos, aunque no difundieron cifras sobre posibles manifestantes lesionados.

El número de arrestos fue inferior al registrado el sábado anterior, cuando ya se contabilizaban cerca de 1,000 detenciones hasta las 18:00 GMT.

Ante el riesgo de nuevos disturbios durante la noche de Halloween, las fuerzas de seguridad se mantuvieron en alerta por convocatorias difundidas en redes sociales que llamaban a realizar protestas no autorizadas y actos violentos.

Elaborado con información de EFE.

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