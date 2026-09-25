Más de siete décadas después de su nacimiento, Empresa Yura, compañía detrás de la gaseosa Kola Escocesa, amplía sus operaciones hacia una nueva categoría de bebidas. Hoy, bajo el liderazgo de la tercera generación de la familia Odiaga, la compañía busca ampliar su portafolio y explorar nuevas oportunidades de negocio. ¿Cuál es el siguiente paso de la compañía?

Se trata del ingreso al mercado de bebidas alcohólicas con Arequipa Spritz , un cóctel ready-to-drink desarrollado junto con Arequipa Distillery Company, productora de Boticario Dry Gin.

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Actualmente, Empresa Yura elabora las gaseosas Kola Escocesa, Néctarín y Pasteurina, además de Agua Yura, Agua Fontainebleau y Soda Fontainebleau. Con Arequipa Spritz, la empresa suma una nueva categoría a su oferta.

La bebida se presenta en una lata de 355 ml y tiene una graduación alcohólica con 8% de alcohol por volumen. Su elaboración, explica la empresa, combina Kola Escocesa con Boticario Dry Gin, un gin artesanal elaborado a partir de una base de caña de azúcar del Valle de Majes, enebro macedónico y botánicos peruanos como molle y muña.

La nueva bebida representa l a primera incursión de Empresa Yura en el mercado de bebidas alcohólicas . Se trata, además, de una colaboración entre dos empresas arequipeñas que han desarrollado productos vinculados a la identidad de la región.

Arequipa Spritz marca la primera incursión de Empresa Yura en el mercado de bebidas alcohólicas, a través de una alianza con Arequipa Distillery Company, productora de Boticario Dry Gin. Foto: GEC

¿Cómo se distribuirá la nueva bebida alcohólica?

Arequipa Spritz tendrá una disponibilidad limitada durante 2026 y su distribución estará a cargo de Distribuidora Escocesa.

Fernando Odiaga Arias, gerente general de Empresa Yura, señaló que la alianza permite a la compañía desarrollar una propuesta a partir de productos asociados con Arequipa.

“Hacer equipo con Arequipa Distillery Company nos permite reinterpretar sabores muy nuestros y demostrar que la tradición también puede evolucionar sin perder su esencia. Arequipa Spritz es el resultado de esa apuesta: una colaboración entre dos empresas arequipeñas que comparten el orgullo por lo que hacemos aquí y las ganas de seguir innovando”, relató.

Por su parte, Diego Jalsovec Rendón, gerente general de Arequipa Distillery Company, destacó que la colaboración reúne productos de diferentes categorías.

“Para nosotros, Arequipa Spritz representa mucho más que crear un nuevo cóctel. Es la oportunidad de unir dos productos que tienen una historia y una identidad muy vinculadas a nuestra tierra, pero que vienen de mundos distintos. Kola Escocesa tiene un lugar especial en la memoria de los arequipeños y Boticario nació con la intención de demostrar que desde Arequipa también podemos crear destilados con identidad y proyección. Encontrarnos en una misma lata es una manera de celebrar esa capacidad de crear, innovar y trabajar juntos”, manifestó.