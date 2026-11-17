A siete años de la adquisición de Barbarian por parte de AB InBev, la red de bares de la marca pasó de tres a ocho establecimientos, entre propios y franquiciados. Sin embargo, su evolución comercial estuvo marcada por la pandemia: las ventas cayeron durante ese periodo, luego se recuperaron y, desde entonces, se han mantenido relativamente estables, sin registrar crecimientos significativos.

En ese escenario, Barbarian ha puesto la rentabilidad por delante de la expansión de su red de locales. “Tenemos que revisar a ver si seguimos con todos los que tenemos, porque tal vez lo que estamos priorizando es ser rentables”, señaló Ignacio Schwalb, cofundador de Barbarian Bar, a Gestión durante el Per´ú Business .

La estrategia para alcanzar el 10% de crecimiento el próximo año contempla negociar mejores condiciones con los proveedores y revisar los costos asociados al personal y al alquiler de los locales Asimismo, Schwalb considera que el reciente ingreso de Backus nuevamente al canal moderno representa un primer paso para reactivar la marca.

La red de Barbarian comprende cinco bares propios y tres franquiciados. No obstante, las cifras de desempeño que maneja directamente corresponden a los establecimientos propios, mientras que la cervecería y la comercialización de la marca están actualmente bajo la gestión de AB InBev.

Ignacio Schwalb, cofundador de Barbarian Bar.

Barbarian amplía su oferta para atraer a nuevos consumidores

La propuesta de Barbarian ha cambiado para dejar atrás el perfil más asociado a la cerveza artesanal y la música rock, y conectar con un público más amplio. Actualmente, apunta principalmente a consumidores de entre 25 y 35 años que suelen acudir en grupos de dos a cuatro personas y buscan opciones distintas de cerveza, comida y un ambiente cómodo para reunirse.

El cambio también se refleja en la oferta de sus bares. Los cócteles, que antes representaban alrededor del 2% del consumo, ahora concentran cerca del 15%. A ello se suma una mayor actividad durante el horario de almuerzo: este segmento pasó de representar entre 10% y 15% de la operación a cerca del 25% en el último año. El resto de la actividad se mantiene concentrada en el turno de noche.

Los cinco bares propios de Barbarian registran alrededor de 9,000 tickets mensuales, con un consumo promedio de S/100 por visita. Este último indicador creció cerca de 3% en el último año, en línea con la inflación. Además, diciembre y los meses de julio y agosto suelen ser temporadas de mayor actividad por las celebraciones de fin de año y las Fiestas Patrias.

“La incorporación de almuerzos y cócteles ha contribuido a impulsar las ventas”, afirmó Schwalb.

La oferta de Barbarian incorpora más cócteles y almuerzos para atraer a nuevos consumidores.

Barbarian mantendrá su apuesta por la cerveza de barril y descarta ingresar a RTD

Ahora bien, de acuerdo con Schwalb, no hay planes de abrir nuevos establecimientos en el corto plazo ni de ingresar a otros canales, como hoteles, restaurantes y catering (horeca), o expandirse a otras regiones y mercados internacionales.

Tampoco está previsto ingresar a la categoría de bebidas listas para tomar (RTD), pese a los cambios en los hábitos de consumo de las generaciones más jóvenes.”Ahora no, seguimos priorizando las formas de consumo tradicionales.”

Y es que, si bien Schwalb ha observado que las personas salen menos, regresan más temprano a casa y consumen más bebidas en ese entorno, ello no necesariamente implica una menor ingesta de alcohol. El cofundador mantiene la apuesta por formatos más tradicionales, como la cerveza servida de barril, que también ofrecen en algunos hoteles.