Melange (Miraflores) no se ata a una sola tradición culinaria: no es peruana, oriental ni mediterránea. Cada plato es un viaje entre culturas. (Foto: Melange)

Marissa Chiappe 05/12/2024 05H55

(G de Gestión) Reseñar restaurantes es un oficio peculiar pero fascinante. Una de sus mayores virtudes es permitirte presenciar el nacimiento de proyectos y su evolución. No hablo solo del crecimiento en tamaño o del número de locales que un chef pueda abrir —aunque eso siempre beneficia a los inversionistas y a la economía—, sino de cómo se va definiendo una propuesta. Revisando la nota que escribí sobre Melange en su inauguración, recuerdo que Heine Harold me dijo: “Quiero que las personas encuentren platos creativos y diferentes. Recetas de todos lados, pero que no están en ninguna parte, algo que solo puedan probar aquí”. Me alegra ver que se mantiene fiel a esa visión. Ahora, al volver, encuentro una carta que sigue evolucionando en la misma dirección, sin dejar de sorprenderme.