En un ejercicio de imaginar lo que vendrá basado en las tendencias de las últimas dos décadas, McKinsey ha identificado “ 18 industrias del futuro ” con gran potencial: subsectores altamente competitivos, dinámicos y disruptivos. “Estas son las famosas arenas de competencia. Hemos analizado cómo avanzan los desarrollos tecnológicos para anticiparnos a lo que podría ocurrir en los próximos 20 años”, comenta Cadena.

Estas “arenas”, dice, transformarán sectores clave como el transporte, la atención médica, la conectividad, la energía y el entretenimiento, con oportunidades que la región no debería pasar por alto. De hecho, estas industrias podrían generar ingresos de hasta US$ 48 trillones para el 2040, y entre US$ 2 y US$ 6 trillones en ganancias (ver gráfico).

Arenas de desarrollo

“El e-commerce será un negocio de US$ 20 billones para el 2040. Las empresas no deberían esperar a que las grandes plataformas se queden con el mercado: es momento de especializarse”, sugiere Cadena. El informe de McKinsey anticipa que esta industria seguirá expandiéndose a nuevas categorías, como la atención médica y los alimentos.

Se proyecta también que los ingresos por servicios de streaming de audio y video crecerán cinco veces en los próximos años, y alcanzarán el billón de dólares. La producción de semiconductores promete márgenes de beneficio de entre 20% y 25%. Y, con la digitalización acelerada, la ciberseguridad se posiciona como un mercado medular, con márgenes de ganancia del 15% al 20%. “¿Cómo se logra que el litio, fundamental para la producción de baterías, no se exporte a costo commodity sino con valor agregado?”, plantea el experto.

Preparar el terreno

Las 18 arenas llegarán al Perú, afirma. La pregunta es si lo harán solo como demanda o si el país logrará integrarse en la cadena de valor. Hasta ahora, manifiesta, el crecimiento peruano ha dependido principalmente de las horas de trabajo, pero no de la adopción de nuevas tecnologías. Si esta situación no cambia y la tasa de natalidad sigue en descenso, será difícil elevar el PBI. No obstante, este desafío coincide con un movimiento tecnológico que podría disparar la productividad, siempre que el país logre adoptar estas innovaciones. Y, para atraer esa inversión, añade Cadena, es crucial garantizar seguridad jurídica y física para captar talento tanto local como extranjero.

El financiamiento también es fundamental en esta ecuación. Indica que existen varias vías posibles si las empresas peruanas apuntan a mejorar su productividad. Por ejemplo, establecer alianzas con fondos internacionales de capital de riesgo y crear fondos locales especializados en tecnología y áreas emergentes, así como implementar incentivos fiscales para inversiones en I+D y en startups tecnológicas, siguiendo modelos de países como Canadá y Francia.

“¿Pueden las empresas latinoamericanas atender el crecimiento de estas industrias de manera doméstica? ¿Qué lugar podemos ocupar en la economía global de las próximas décadas? Estas son las preguntas clave que podríamos trabajar para responder, y así asegurarnos un futuro más próspero”, concluye el experto.

