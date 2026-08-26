El Senace informó que aprobó antes del plazo legal el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) de la “Tramificación I” para la Nueva Carretera Central (NCC) que había presentado Provias Nacional.

El proyecto aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 00089-2026-SENACE-PE/DEIN del 20 de agosto de 2026, comprende al Tramo I que implica 7.6 kilómetros (km) de longitud aproximadamente, la cual conectará los distritos de Lurigancho, Ate y Cieneguilla del departamento de Lima.

Asimismo, el Tramo I está conformado por la construcción de un intercambiador y el túnel Pariachi, los cuales tendrán una longitud aproximada de 1,129 km y 6,150 km, respectivamente.

“La aprobación antes del plazo legal, del EIA-d de la Tramificación I, ratifica el compromiso del sector Ambiente y del Senace de contribuir al desarrollo económico con sostenibilidad ambiental y social, con rigor técnico y uso de herramientas tecnológicas en la evaluación”, señaló la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo.

Senace recordó que la NCC está incluida en el “Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031”, lo que vuelve la obra estratégica y la considera de alto impacto al tener el potencial de fortalecen la conectividad nacional, elevar la productividad, cerrar brechas y contribuir al desarrollo sostenible.

Beneficios del proyecto

La entidad indicó también que la NCC reducirá tiempos de viaje e impulsará el flujo económico en la provincia de Lima, generará puestos de trabajo y reducirá brechas sociales al integrar distritos, aportando al desarrollo con respeto al ambiente y a las poblaciones.

Implica un monto superior a los S/ 2,000 millones en inversión sostenible. Se prevé que la Tramificación I del proyecto, impactará en más de 205,000 ciudadanos.

A través de los mecanismos de participación ciudadana, durante la etapa de evaluación del proyecto (2 talleres participativos y 2 audiencias públicas) participaron aproximadamente 273 ciudadanos, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la población.

El EIA-d aprobado, recibió la opinión técnica vinculante favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); así como, las opiniones técnicas no vinculantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Ministerio de Cultura (Mincul).