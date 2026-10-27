La central solar fotovoltaica Sungrow Piura tendría una potencia nominal de 300 MW, en los distritos de Catacaos y Castilla. Foto: Andina
La central solar fotovoltaica Sungrow Piura tendría una potencia nominal de 300 MW, en los distritos de Catacaos y Castilla. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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. Fundada en 1997, Sungrow se ha consolidado como uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología solar, especializada en el desarrollo y fabricación de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía. ¿Qué planes se ha trazado para el mediano plazo?

En concreto, la subsidiaria local presentó ante el una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para el desarrollo de la central solar fotovoltaica Sungrow Piura, de 300 megavatios (MW).

De acuerdo con la EVAP, la infraestructura estará ubicada en los distritos de Catacaos y Castilla. El proyecto contempla una inversión directa estimada de US$ 274.09 millones, sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV), mientras que el monto total proyectado, incluidos los impuestos, asciende a US$ 323.43 millones.

La iniciativa busca aprovechar la alta radiación solar del desierto piurano para diversificar la matriz energética nacional e inyectar 300 MW de potencia nominal al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Según el documento, la central tendrá una potencia pico instalada de 385.58 MWp (megavatios pico) y contribuirá a atender la creciente demanda eléctrica del país, reforzar la seguridad del suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

El proyecto de Sungrow contempla la instalación de cerca de 588,672 módulos fotovoltaicos bifaciales y un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 30 MW/60 MWh. Foto: Andina.
El proyecto de Sungrow contempla la instalación de cerca de 588,672 módulos fotovoltaicos bifaciales y un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 30 MW/60 MWh. Foto: Andina.

¿Qué características tendrá la central solar de Sungrow?

Uno de los componentes tecnológicos previstos por en el referido proyecto de central solar es la incorporación de un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS), con una capacidad de 30 MW/60 MWh. Este sistema estará diseñado para aportar inercia sintética y brindar el servicio de Regulación Primaria de Frecuencia (RPF), conforme con las normativas vigentes del COES y del sector energético.

Para su funcionamiento, la planta ocuparía una superficie efectiva aproximada de 696 hectáreas, donde se instalarían cerca de 588,672 módulos fotovoltaicos bifaciales de tecnología monocristalina, montados sobre seguidores solares de un eje horizontal. Asimismo, contaría con 300 inversores centrales y 76 centros de transformación encargados de la conversión de energía.

La energía generada sería evacuada mediante una línea de transmisión de 220 kilovoltios (kV) de doble terna, con una extensión aproximada de 6.45 kilómetros, que conectará la nueva Subestación Elevadora Santi con la Subestación Miguel Grau.

La etapa de construcción de la central solar de Sungrow tendría una duración estimada de 25 meses y demandaría un promedio de 335 trabajadores, con un pico de hasta 500 puestos de trabajo. Foto: Andina.
La etapa de construcción de la central solar de Sungrow tendría una duración estimada de 25 meses y demandaría un promedio de 335 trabajadores, con un pico de hasta 500 puestos de trabajo. Foto: Andina.

¿Cuáles son los plazos previstos para la ejecución del proyecto solar?

En cuanto al cronograma del proyecto de Sungrow, el desarrollo de la central solar fotovoltaica contempla tres etapas: construcción, operación y mantenimiento, y abandono. La primera tendrá una duración estimada de 25 meses y concentrará la mayor demanda laboral, con un promedio de 335 trabajadores y un pico de hasta 500 puestos de trabajo, priorizando la contratación de mano de obra local.

Una vez concluida la construcción, la central iniciará su etapa de operación y mantenimiento, para la cual se proyecta una vida útil de 30 años. Durante este periodo, se estima que requerirá entre 8 y 12 trabajadores especializados, encargados de las labores de supervisión, control automatizado y mantenimiento preventivo.

Para el término de su vida operativa, se contempla una fase de abandono que incluirá el desmantelamiento de la infraestructura, el retiro de componentes, la gestión de residuos y la restauración progresiva de los terrenos intervenidos.

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