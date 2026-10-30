La Embajada de China en México acusó a Estados Unidos de contribuir la violencia del narcotráfico mediante su demanda de drogas y el tráfico de armas hacia territorio mexicano, en respuesta al embajador estadounidense Ronald Johnson, quien afirmó que a Pekín le convendría un México “caótico e inseguro”.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de WeChat (semejante a WhatsApp), la Embajada china expresó su “profundo descontento” y “firme oposición” a las declaraciones de Johnson.

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En esa línea, lo acusó de ignorar los hechos y de intentar generar discordia entre China y México. Según la representación diplomática, la demanda de estupefacientes en Estados Unidos proporciona un mercado y grandes beneficios a los carteles del narcotráfico.

A ello se suma, indicó, el ingreso de armas ilegales y dinero procedente del tráfico de drogas, factores que alimentan la delincuencia violenta en territorio mexicano.

“¿Está realmente preocupado por México o intenta desviar la atención y eludir sus propias responsabilidades?”, cuestionó la Embajada.

En el ámbito comercial, China también rechazó los cuestionamientos contra sus empresas y acusó a funcionarios estadounidenses de desacreditarlas mientras buscan oportunidades para compañías de su país en los sectores de energía y gas natural.

La representación diplomática sostuvo que Washington utiliza mecanismos políticos para excluir a sus competidores, limitar el derecho de México a elegir libremente a sus socios comerciales y afectar los vínculos económicos entre Pekín y Ciudad de México.

¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos?

La respuesta china se produjo luego de que el embajador estadounidense Ronald Johnson cuestionara las intenciones de las empresas chinas interesadas en operar en México durante la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken.

En ese encuentro, Johnson afirmó que a China le convendría un México inseguro y señaló que Pekín estaría dispuesto a incentivar empresas deficitarias para generar dependencia económica en otros mercados.

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El diplomático también defendió una mayor integración económica de América del Norte frente a la competencia del gigante asiático.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En ese escenario, empresas chinas han buscado instalar operaciones productivas en México para acercarse al mercado norteamericano, una estrategia que ha generado preocupación en Washington.

Elaborado con información de EFE.