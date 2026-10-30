La disputa diplomática también alcanza al ámbito comercial, luego de que China acusara a Washington de intentar excluir a sus empresas del mercado mexicano y limitar sus oportunidades de negocio. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
La disputa diplomática también alcanza al ámbito comercial, luego de que China acusara a Washington de intentar excluir a sus empresas del mercado mexicano y limitar sus oportunidades de negocio. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
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Redacción Gestión
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A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de WeChat (semejante a WhatsApp), la Embajada china expresó su “profundo descontento” y “firme oposición” a las declaraciones de Johnson.

En esa línea, lo acusó de ignorar los hechos y de intentar generar discordia entre China y México. Según la representación diplomática, la demanda de estupefacientes en Estados Unidos proporciona un mercado y grandes beneficios a los carteles del narcotráfico.

A ello se suma, indicó, el ingreso de armas ilegales y dinero procedente del tráfico de drogas, factores que alimentan la delincuencia violenta en territorio mexicano.

“¿Está realmente preocupado por México o intenta desviar la atención y eludir sus propias responsabilidades?”, cuestionó la Embajada.

En el ámbito comercial, China también rechazó los cuestionamientos contra sus empresas y acusó a funcionarios estadounidenses de desacreditarlas mientras buscan oportunidades para compañías de su país en los sectores de energía y gas natural.

La representación diplomática sostuvo que Washington utiliza mecanismos políticos para excluir a sus competidores, limitar el derecho de México a elegir libremente a sus socios comerciales y afectar los vínculos económicos entre Pekín y Ciudad de México.

¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos?

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En ese encuentro, Johnson afirmó que a China le convendría un México inseguro y señaló que Pekín estaría dispuesto a incentivar empresas deficitarias para generar dependencia económica en otros mercados.

El diplomático también defendió una mayor integración económica de América del Norte frente a la competencia del gigante asiático.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En ese escenario, empresas chinas han buscado instalar operaciones productivas en México para acercarse al mercado norteamericano, una estrategia que ha generado preocupación en Washington.

Elaborado con información de EFE.

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