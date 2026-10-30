Machado cuestiona transparencia del acuerdo entre Venezuela y petrolera vinculada a Estados Unidos. (Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo)
Machado cuestiona transparencia del acuerdo entre Venezuela y petrolera vinculada a Estados Unidos. (Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo)
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Redacción Gestión
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la empresa Nabep para operar, en asociación con Estados Unidos, 17 campos petroleros con una reserva probada de más de 65,000 millones de barriles de crudo.

“Evidentemente, este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere. (….) Yo no conozco el contrato, no lo conozco, no lo he visto “, dijo Machado en su primera conferencia de prensa tras regresar al país.

que comprende más de 600 kilómetros a lo largo de cuatro estados venezolanos y concentra cerca del 20 % de las reservas de crudo del país.

, después de que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) “reciba su parte”, según indicó la empresa en su sitio web.

Machado mencionó que Venezuela y sus aliados precisan de “absoluta transparencia”, y que los ciudadanos conozcan “hasta la última letra de todos los acuerdos que se lleven adelante”.

y garantice la transparencia en la industria petrolera venezolana, que, según datos de la OPEP, bombeó 1´206,000 barriles por día en septiembre de este año

Precisamente el martes, Nabep envió a refinerías de Texas operadas por Exxon Mobil y Citgo su primer cargamento de crudo bajo el acuerdo con el Gobierno venezolano.

“Este cargamento llegó a Texas en poco más de una semana. El crudo proveniente de Oriente Medio puede tardar más de un mes”, señaló el director ejecutivo de Nabep, Alejandro Betancourt.

Machado dijo que este empresario es investigado “por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo”, y que los venezolanos le atribuyen parte de la responsabilidad de la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela, con largos cortes de energía en muchas regiones.

Elaborado con información de EFE.

La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La líder opositora María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

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