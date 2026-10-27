Miles de personas salieron al encuentro de la caravana que María Corina Machado encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas. (EFE/ Ronald Peña R).
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Agencia Bloomberg
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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llegó a Caracas el domingo por la noche tras un recorrido de 11 horas por cinco estados que congregó a multitudes de simpatizantes y aumentó las expectativas de un retorno a la democracia.

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