Londres difícilmente podría haber pedido un respaldo mejor en su rivalidad histórica con Nueva York, donde se negocian la mayoría de los futuros de oro. Los Países Bajos no son los únicos que valoran a la City de Londres: las reservas de lingotes guardadas en las bóvedas londinenses han aumentado de manera constante durante el último año, alcanzando casi 10,000 toneladas de oro, con un valor de US$ 1.3 billones, el mes pasado.

Los bancos centrales han estado comprando oro para diversificar sus reservas y reducir su dependencia de los bonos del gobierno estadounidense. El oro también ha regresado a Londres después de que los bancos y los fondos de cobertura trasladaron el oro a Nueva York el año pasado en respuesta al aumento de los precios y a la preocupación de que EE.UU. pudiera imponer aranceles de importación sobre el metal.

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El mercado del oro de Londres ahora está disfrutando el “efecto Trump”: al presidente de EE.UU. le encanta tanto el oro como ser impredecible, pero esto último es justamente lo que los bancos centrales consideran inaceptable. Se muestran cautelosos en lo que respecta a la seguridad de sus reservas de oro. Muchos han estado trasladando lingotes de oro más cerca de casa desde que se congelaron los activos soberanos de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Aunque Venezuela está a punto de cerrar un acuerdo para trasladar sus reservas de oro, valoradas en US$ 4,000 millones, de Londres a Nueva York, la medida de los Países Bajos forma parte de una tendencia a mantener más oro fuera de EE.UU. El Bundesbank tiene aproximadamente un tercio de su oro en Nueva York y su presidente, Joachim Nagel , insiste en que no tiene “ninguna duda” sobre su seguridad. Sin embargo, en Alemania ha habido llamados a repatriarlo.

Nueva York sigue siendo el principal centro financiero para los derivados del oro, gracias a la negociación de futuros en la bolsa Comex y a las 6,300 toneladas de este metal que se mantienen en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Pero, aunque los mercados bursátiles estadounidenses ejercen una gran atracción, hay pocos indicios de que Londres esté perdiendo su dominio del comercio físico del oro.

El historial del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) como depositario fiable, pese a que el Reino Unido vendió la mitad de sus propias reservas de oro hace 25 años, convierte a Londres en un destino natural. La City ofrece más que simple custodia. El oro puede negociarse o prestarse en su mercado de lingotes sin tener que salir de las bóvedas, lo que permite a los bancos centrales obtener un rendimiento de sus activos.

Ésta es la clave del dominio global de Londres en el comercio “extrabursátil” de oro. El oro depositado en el BoE o en las bóvedas del Reino Unido de los bancos de metales preciosos más grandes, como HSBC y JPMorgan, puede permanecer almacenado o incorporarse al mercado para su negociación y retirarse de él. Incluso parte del metal que respalda los fondos de oro cotizados en bolsa en Nueva York se mantiene en Londres.

No es fácil de mover. Para trasladar las reservas de oro directamente a Nueva York, es necesario fundir los lingotes de “good delivery”, o buena entrega, de 12.5 kg de Londres en las refinerías de Zúrich y volver a moldearlos según las normas estadounidenses. “El dominio de Londres en el comercio físico parece absolutamente sólido”, dice Adrian Ash , director de investigación de BullionVault, un mercado en línea de metales preciosos.

La competencia global está creciendo. El aumento de los precios del oro, en medio de las compras de los bancos centrales y la inestabilidad política, ha devuelto al oro su importancia histórica. Tener lingotes de oro ya no es motivo de burla ni se considera una obsesión propia de excéntricos y “gold bugs”, o fanáticos del oro. Esto hace que otros centros financieros, particularmente en Asia, estén ansiosos por fortalecer su posición.

Singapur pondrá en marcha este año un sistema de compensación y liquidación de operaciones con oro y compite con Hong Kong para atraer más transacciones, aunque niega que quiera desplazar a la City. Londres está haciendo otro intento por competir en el mercado de derivados: la Intercontinental Exchange ha lanzado un nuevo contrato de futuros sobre oro.

Pero Londres sigue siendo el referente en el comercio físico de oro. Al menos por ahora, su posición se está fortaleciendo. Las crecientes pilas de lingotes de oro en las bóvedas de la City son prueba de ello.

Escrito por John Gapper