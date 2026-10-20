Los bancos centrales han estado comprando oro para diversificar sus reservas y reducir su dependencia de los bonos del Tesoro. (Foto de KTS / Science Photo Library vía AFP).
Los bancos centrales han estado comprando oro para diversificar sus reservas y reducir su dependencia de los bonos del Tesoro. (Foto de KTS / Science Photo Library vía AFP).
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Financial Times
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Cuando el banco central holandés anunció el mes pasado que había transferido más de 78 toneladas de oro de Nueva York a Londres, fue inusualmente explícito sobre sus motivos. El oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra no sólo estaría disponible en caso de crisis, sino que también se sumaría al “oro más fácilmente negociable del mundo”.

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