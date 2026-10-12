Una mirada al patrimonio que conserva el Banco Central y a su aporte para entender la economía más allá de las cifras. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC / composición de ChatGPT)
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Camila Vera
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La palabra bóveda evoca puerta blindada y oro a buen recaudo, porque, bien lo describió Francisco de Quevedo, “poderoso caballero es don Dinero”, “que da y quita decoro y quebranta cualquier fuero”. Sin embargo, aquella que habita en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) propone otra lectura del tesoro: piezas de valor histórico que permiten revisar las creencias y las decisiones económicas de otras épocas.

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