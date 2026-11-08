La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que el nuevo plan de Estados Unidos para intensificar las restricciones comerciales contra Teherán no conseguirá provocar el colapso de su economía. La respuesta se produce después de que Washington anunciara la creación de una unidad militar destinada a impedir el traslado de armamento, materiales sancionados e ingresos ilícitos a través de las fronteras terrestres iraníes y el mar Caspio.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, cuestionó la efectividad de la iniciativa estadounidense, denominada “Puerta de Hierro”, al considerar que no permitirá alcanzar el objetivo de ejercer una presión económica suficiente para desestabilizar al país.

Según declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Mohebi recordó que Estados Unidos había pronosticado anteriormente un colapso de la economía iraní en apenas dos semanas, una previsión que, según sostuvo, no llegó a concretarse.

El pronunciamiento se conoció después de que el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) informara el sábado sobre la conformación de un nuevo grupo de trabajo militar para reforzar las restricciones al transporte de sistemas de armas avanzadas, productos sujetos a sanciones y recursos económicos ilícitos mediante las rutas terrestres y el mar Caspio.

La unidad estará conformada por 20 integrantes, entre personal civil y militar, y tendrá su base de operaciones en Tampa, Florida.

El comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, señaló que esta iniciativa permitirá restringir aún más los recursos disponibles para que Irán financie actividades terroristas, reconstruya instalaciones destinadas a la fabricación de armamento y reponga los suministros de sus fuerzas militares.

Asimismo, indicó que el nuevo mecanismo complementará el bloqueo naval impuesto por Washington contra Teherán. De acuerdo con las estimaciones del Centcom, estas restricciones marítimas han impedido que Irán concrete exportaciones petroleras por un valor superior a los US$ 25,000 millones.

EE.UU. busca cerrar rutas comerciales de Irán y Teherán cuestiona efectividad del plan (EFE/EPA/EMILY CURIEL)

LEA TAMBIÉN:Trump insiste en defender la guerra contra Irán por la supervivencia de Israel

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia de presión económica estadounidense, que incluye el cerco naval y la operación denominada “Paria Económico”, iniciada en agosto con el propósito de intensificar las sanciones financieras contra la República Islámica.

Esta última operación también contempló restricciones dirigidas a las aerolíneas iraníes, como parte de los esfuerzos de Washington para limitar las actividades económicas del país.

Frente al bloqueo marítimo, Irán ha buscado trasladar una parte de sus operaciones comerciales internacionales hacia corredores terrestres, principalmente mediante Turquía, Irak y Pakistán.

Sin embargo, estas alternativas han enfrentado complicaciones relacionadas con la capacidad logística, extensas filas de vehículos de carga y mayores costos de transporte. A ello se suman los cierres temporales de determinados pasos fronterizos dispuestos por las autoridades iraquíes y paquistaníes.

En paralelo, Catar ha intensificado durante las últimas semanas sus gestiones diplomáticas como mediador entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de encontrar una salida negociada al enfrentamiento y evitar una nueva escalada militar.

La tensión entre ambos países también se ha reflejado en recientes operaciones militares. Durante esta semana, Estados Unidos efectuó dos rondas de ataques contra la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Estos bombardeos constituyeron los primeros ataques estadounidenses contra territorio iraní desde septiembre, mientras Teherán continúa reportando incidentes prácticamente diarios de petroleros que chocan contra minas navales en esta estratégica ruta marítima.

Elaborado con información de AFP