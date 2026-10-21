El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante la audiencia general, tras recibir el alta médica el último sábado. Foto: EFE.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante la audiencia general, tras recibir el alta médica el último sábado. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tras la operación a la que fue sometido el pasado 13 de octubre por un cáncer que requirió la extirpación de parte de un pulmón.

. En esa ocasión, adelantó que retomaría sus compromisos de manera progresiva.

Al inicio de la audiencia general de este miércoles, León XIV, de 71 años, agradeció el respaldo recibido y las oraciones de los fieles. “Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó.

Continúan los preparativos de su viaje a Sudamérica

A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

El pontífice retomó sus actividades en el Vaticano mientras espera los resultados de la biopsia. Foto: EFE.
El pontífice retomó sus actividades en el Vaticano mientras espera los resultados de la biopsia. Foto: EFE.

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el papa aseguró: “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”.

Por el momento, .

A la espera de los resultados de la biopsia

Por su parte, Louis Prevost, hermano del pontífice, manifestó que la familia mantiene la esperanza de recibir resultados favorables de la biopsia. En una entrevista concedida el fin de semana a la cadena estadounidense Fox News, señaló que continúan rezando para que los análisis descarten la presencia de cáncer.

“Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia”, afirmó.

Louis Prevost también describió al papa como alguien que se encuentra “fenomenal” y aseguró que la familia no espera recibir malas noticias.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Arzobispado de Lima señala que la visita del papa León XIV al Perú “sigue en pie”
Papa León XIV tendrá en Perú un helicóptero ambulancia para eventuales emergencias
¿Cuánto dinero generó la visita del papa León XIV a España?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.