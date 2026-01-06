En 2026 el Perú tendrá 16 feriados nacionales oficiales , más días no laborables declarados por el Ejecutivo que permitirán varios fines de semana largos ideales para viajes, descanso y turismo interno. Conocer bien este calendario te da una ventaja para planificar con tiempo tus vacaciones, campañas comerciales y estrategias laborales o académicas.​

Feriados 2026 en Perú: calendario oficial

El Gobierno ha confirmado 16 feriados nacionales para el 2026, válidos para el sector público y privado , así como para instituciones educativas en todo el país. Son días de descanso remunerado que solo pueden laborarse bajo condiciones especiales y pago adicional, según la legislación laboral vigente.​

Los feriados nacionales del 2026 son:​

Fecha Día de la semana Motivo del feriado 1 de enero Jueves Año Nuevo 2 de abril Jueves Jueves Santo 3 de abril Viernes Viernes Santo 1 de mayo Viernes Día del Trabajo 7 de junio Domingo Batalla de Arica y Día de la Bandera 29 de junio Lunes San Pedro y San Pablo 23 de julio Jueves Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 de julio Martes Fiestas Patrias 29 de julio Miércoles Fiestas Patrias 6 de agosto Jueves Batalla de Junín 30 de agosto Domingo Santa Rosa de Lima 8 de octubre Jueves Combate de Angamos 1 de noviembre Domingo Día de Todos los Santos 8 de diciembre Martes Inmaculada Concepción 9 de diciembre Miércoles Batalla de Ayacucho 25 de diciembre Viernes Navidad

Como ves, buena parte de los feriados cae en jueves, viernes o inicios de semana, lo que abre la puerta a crear puentes y mini vacaciones a lo largo del año.​

Días no laborables y normas del Ejecutivo

Además de los feriados, el Gobierno puede declarar “días no laborables” para el sector público mediante decreto supremo, con carácter compensable. Esto significa que las horas no trabajadas deben recuperarse en los días posteriores, sin afectar la remuneración mensual.​

Para enero de 2026, se ha declarado no laborable el viernes 2 de enero para los trabajadores del sector público, con el objetivo explícito de promover el turismo interno y generar un primer fin de semana largo del año. El sector privado puede acogerse a estas disposiciones por acuerdo entre empleador y trabajadores, definiendo de manera interna cómo se recuperarán las horas dejadas de laborar.​

Esta figura de días no laborables se ha consolidado como herramienta clave de política turística: suma jornadas libres a los feriados ya existentes, sin crear nuevos descansos remunerados por ley.​

Fines de semana largos en 2026

Si lo que buscas es optimizar tu tiempo libre, los fines de semana largos del 2026 son el punto de partida para planificar escapadas estratégicas. Tomando como base los feriados y el día no laborable de enero, destacan los siguientes escenarios:​

Jueves 1 de enero (feriado) + viernes 2 de enero (no laborable público) + sábado 3 y domingo 4: primer fin de semana largo del año, ideal para viajes de 4 días.​

primer fin de semana largo del año, ideal para viajes de 4 días.​ Jueves 2 y viernes 3 de abril (Semana Santa) + sábado 4 y domingo 5 de abril: tradicional bloque de cuatro días seguidos, uno de los más movidos para el turismo nacional.​

tradicional bloque de cuatro días seguidos, uno de los más movidos para el turismo nacional.​ Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo, que se suma al sábado 2 y domingo 3 para formar un descanso de tres días.​

Día del Trabajo, que se suma al sábado 2 y domingo 3 para formar un descanso de tres días.​ Lunes 29 de junio (San Pedro y San Pablo) genera un fin de semana largo de sábado, domingo y lunes, muy atractivo para escapadas cortas.​

genera un fin de semana largo de sábado, domingo y lunes, muy atractivo para escapadas cortas.​ Jueves 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea) permite, con un día de descanso adicional el viernes 24, extender el descanso hasta las Fiestas Patrias del 28 y 29 si tu empresa o institución lo coordina así.​

A esto se suman las fechas en jueves como 6 de agosto (Batalla de Junín), 8 de octubre (Combate de Angamos) y 25 de diciembre (Navidad), que con un solo día de vacaciones adicional pueden transformarse en nuevos fines de semana extendidos.​

Cómo aprovechar los feriados para viajar, trabajar o emprender

Planificar desde ahora te permite usar los feriados y días no laborables como un verdadero recurso estratégico, no solo como “pausas” aisladas en el calendario. Algunas recomendaciones clave:​

Si eres trabajador dependiente, alinea tus solicitudes de vacaciones con los feriados que caen jueves o viernes para conseguir bloques de 4 o 5 días con el mínimo de días de descanso pagado.​

Si gestionas equipo, anticipa los picos de ausentismo alrededor de Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad para asegurar continuidad operativa sin frenar tus objetivos del año.​

Si tienes un negocio en turismo, gastronomía o retail, utiliza el calendario de fines de semana largos para diseñar campañas, promociones y contenidos pensados en escapadas cortas y consumo familiar.​

En 2026, los 16 feriados nacionales y los días no laborables declarados crean una estructura de descansos muy aprovechable si planificas con intención: menos improvisación, más experiencias memorables y mejores resultados económicos y personales.