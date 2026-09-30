La estatal colombiana Ecopetrol avanza en su acercamiento a la industria petrolera de Venezuela con su participación en un congreso internacional en Caracas en el que busca identificar y consolidar negocios, informó este miércoles la empresa.

“La participación de Ecopetrol en este escenario (...) refleja el interés de la compañía por identificar oportunidades que contribuyan al renacer de su negocio de hidrocarburos, intercambiar experiencias y analizar perspectivas de crecimiento para el sector energético de la región”, indicó la estatal en un comunicado.

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue posesionado el 24 de septiembre pasado luego de un periodo de varios cambios en la presidencia, anunció que comienza una “nueva etapa de gestión orientada al renacer” de la compañía.

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El Congreso Internacional de Petróleo y Gas, que se lleva a cabo en la capital venezolana, reúne a líderes de la industria para analizar el resurgimiento de ese país como un actor relevante en el sector de hidrocarburos a nivel global.

Luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de este año, Venezuela modificó sus relaciones internacionales y abrió la puerta a nuevos acuerdos e inversiones en materia de hidrocarburos, como el petróleo.

“Venezuela se mantiene como un mercado de interés para la industria energética por la magnitud de sus recursos y el potencial de desarrollo asociado al sector de hidrocarburos”, aseguró Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia.

Petróleo. (Foto: Reuters)

En este contexto, la compañía “busca fortalecer su participación en los principales escenarios de discusión del sector con el propósito de evaluar alternativas que generen valor” para Colombia.

De acuerdo con el comunicado, Ecopetrol diseñó e implementó los protocolos y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las actividades autorizadas por las licencias generales expedidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).

El acercamiento de la compañía colombiana a la industria petrolera de Venezuela ha sido un tema importante en la agenda de los diferentes presidentes, que buscan en el país vecino una oportunidad de negocio.

Elaborado con información de EFE