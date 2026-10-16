Talma se encargó también de la asistencia de los dos aviones que trajeron a BTS como a su equipo. Los siete integrantes de la banda llegaron en un Boeing 777. (Foto: X / @bts_bighit)
Talma se encargó también de la asistencia de los dos aviones que trajeron a BTS como a su equipo. Los siete integrantes de la banda llegaron en un Boeing 777. (Foto: X / @bts_bighit)
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Sandra Alvarado Santillana
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Del lunes 5 de octubre al sábado 10 de octubre, Lima tatuó en su historia el nombre de la banda más universal de Corea, BTS. En la capital peruana se realizaron los espectáculos musicales y de valor económico más grandes de su historia.

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