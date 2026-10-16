Mientras RM (Kim Nam-joon), Jin (Kim Seok-jin), Suga (Min Yoon-gi), J-hope (Jung Ho-seok), Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook) llegaban al Perú; una cadena logística se movía tras ellos para poder llevar adelante el espectáculo que, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, generó un movimiento económico de entre S/ 150 millones y S/ 200 millones.

Una de las piezas de ese engranaje fue Talma, empresa elegida para transportar todo el equipo que permitió poner en pie el escenario para que la banda coreana pudiera realizar tres días de concierto en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Dino Castillo, subgerente comercial de carga de Talma, reveló a Gestión detalles del detrás de cámaras. “Podría decir que esta operación es la más importante, de por lo menos los últimos 10 años o más”, dijo a este diario.

En el caso de BTS, trajeron 420 toneladas y partieron rumbo a Chile con 500 toneladas. Foto: Talma

Talma también se encargó del traslado de los implementos (que van desde instrumentos, equipos tecnológicos hasta vestuario) para los conciertos de Shakira, Luis Miguel, hemos, Bad Bunny.

“En términos de dimensiones, Shakira, Coldplay o Luis Miguel mueven aproximadamente de dos a tres aviones cargueros que transportan entre 200 y 250 toneladas de carga”. Sin embargo, en el caso de BTS, la cifra asciende a 420 toneladas, partiendo luego rumbo a Chile con un total de 500.

En este caso, para esta operación se usaron aviones cargueros Boeing 747-400 que manejan alrededor de 110 toneladas por vuelo como capacidad máxima. Para traer la carga de BTS usaron cinco de estos aviones y para llevarla hacia Chile fueron seis. Castillo explica que la diferencia se debió a que al Perú una pequeña parte de carga llegó por vía marítima.

Las 12 horas cruciales

El subgerente comercial de carga de Talma manifestó que en la operación participaron alrededor de 400 personas, tras recordar que el proceso de descarga de las 420 toneladas se hizo en menos de 12 horas para que todo fuera trasladado al estadio en 55 camiones; un tiempo similar se empleó para la salida de la carga del país. “Fue en un tiempo récord”, apuntó.

Para ello, Castillo detalló que repasaron paso a paso cómo se llevaría adelante la operación. Durante dos días realizaron pruebas en campo para que todo pudiera encajar con los tiempos, desde la ubicación de las balanzas. Hasta los traslados en montacargas.

En el caso de BTS, trajeron 420 toneladas y partieron rumbo a Chile con 500 toneladas. Foto: Talma

Otro de los detalles es que Talma se encargó también de la asistencia de los dos aviones que trajeron a la banda como a su equipo. Los 7 integrantes de la banda llegaron en un Boeing 777.

La negociación para brindar los servicios a BTS

¿Cómo fue el proceso de negociación para trabajar con BTS? La tarea para finalmente convertirse en la empresa elegida llevó su tiempo. Dino Castillo recordó que las negociaciones arrancaron en octubre del 2025 para finalmente cerrar el acuerdo en agosto de este año.

El acuerdo se llevó adelante con Rock-It Cargo - Waiver Logistics Perú S.A.C., que se encarga de vender los servicios logísticos.