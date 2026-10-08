BANDA COREANA DE K-POP BTS OFRECE SU PRIMER CONCIERTO EN EL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS.
BANDA COREANA DE K-POP BTS OFRECE SU PRIMER CONCIERTO EN EL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reveló en un reporte que la mayoría de “armys” llegadas a Perú desde otros países de América para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en Lima, cuyo primer show fue este miércoles, proceden de Ecuador, México y Bolivia.

El 27.9% de estos 8,500 asistentes procede de Ecuador, país vecino por el que no pasa esta gira mundial de BTS llamada ‘Arirang’ y que ha obligado a sus ‘armys, como se le conoce a las legiones de fanáticas de esta banda, a viajar a otros países como Colombia y Perú.

A las “armys” de Ecuador les siguen las de México (12.2%) y Bolivia (10.6%), lo que significa que estos tres países concentran la mitad de los asistentes extranjeros a los conciertos de BTS en Perú, mientras que en cuarto y quinto lugar figuran Estados Unidos (9.1%) y Chile (6.8%), respectivamente.

BTS tiene previsto actuar en Lima también el 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se espera más de 50,000 asistentes en cada una de las tres noches.

El Army Bus Oficial recorre la ciudad todos los domingo con una treintena de fans.
El Army Bus Oficial recorre la ciudad todos los domingo con una treintena de fans.

¿Cuánto moverían conciertos de BTS?

podrían generar un movimiento económico de entre S/ 150 millones y S/ 200 millones, según una estimación del .

El cálculo considera las tres fechas en la capital -miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. No obstante, el impacto no se concentraría en la venta de entradas.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, estimó que con un ticket promedio cercano a S/844, la representaría alrededor de S/100 millones. A ello se sumaría el gasto de los asistentes en alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

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