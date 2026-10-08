El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo reveló en un reporte que la mayoría de “armys” llegadas a Perú desde otros países de América para asistir a los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en Lima, cuyo primer show fue este miércoles, proceden de Ecuador, México y Bolivia.

Si bien el 94.26% de los asistentes de los más de 150,000 personas que asisten a los conciertos en Lima son peruanos, hay un 5.74% que vienen de otros países del continente expresamente a la capital peruana para ver a sus ídolos de esta popular ‘boyband’ de K-pop, lo que equivale a unas a 8,500 personas.

El 27.9% de estos 8,500 asistentes procede de Ecuador, país vecino por el que no pasa esta gira mundial de BTS llamada ‘Arirang’ y que ha obligado a sus ‘armys, como se le conoce a las legiones de fanáticas de esta banda, a viajar a otros países como Colombia y Perú.

A las “armys” de Ecuador les siguen las de México (12.2%) y Bolivia (10.6%), lo que significa que estos tres países concentran la mitad de los asistentes extranjeros a los conciertos de BTS en Perú, mientras que en cuarto y quinto lugar figuran Estados Unidos (9.1%) y Chile (6.8%), respectivamente.

El 33.4% restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.

BTS tiene previsto actuar en Lima también el 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se espera más de 50,000 asistentes en cada una de las tres noches.

El Army Bus Oficial recorre la ciudad todos los domingo con una treintena de fans.

¿Cuánto moverían conciertos de BTS?

Los conciertos de BTS en Lima podrían generar un movimiento económico de entre S/ 150 millones y S/ 200 millones, según una estimación del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El cálculo considera las tres fechas en la capital -miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. No obstante, el impacto no se concentraría en la venta de entradas.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, estimó que con un ticket promedio cercano a S/844, la venta de boletos representaría alrededor de S/100 millones. A ello se sumaría el gasto de los asistentes en alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.