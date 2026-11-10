La peruana Braedt, dedicada a la elaboración y comercialización de embutidos, quesos gourmet y otros productos alimenticios, alista una mejora en su planta de Chancay (Lima), a fin de impulsar una mayor eficiencia en la operación. Para este objetivo, la firma —que el año pasado se fusionó con Sociedad Suizo Peruana de Embutidos (Supemsa)— alista un desembolso de varios miles de dólares.

A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la compañía informó al Ministerio de la Producción (Produce) sobre el proyecto denominado “Aumento de la capacidad de refrigeración de la planta de amoniaco”, a ejecutarse dentro de las instalaciones de su fábrica de 18,922 metros cuadrados (m2) en Chancay. Dicho establecimiento cuenta con una planta de amoniaco de alrededor de 30 años, el cual abastece a las cámaras de enfriamiento de materias primas y productos en procesos.

Braedt se dedica a la elaboración y comercialización de embutidos, quesos gourmet y otros productos alimenticios.

De acuerdo a la empresa, los equipos de esta planta se han deteriorando por las condiciones de humedad propias de la zona (costa marina), ocasionando la pérdida de capacidad de enfriamiento y no logrando abastecer del frío necesario a las cámaras y salas de procesos.

“Con la implementación del proyecto se busca garantizar la continuidad operativa de la planta de Chancay permitiendo cubrir la demanda actual y futura, optimizar la cadena de frío, mejorar la vida útil de los productos, entre otros”, remarcó la empresa.

En concreto, la iniciativa aumentará la capacidad de refrigeración de la planta de amoniaco, siendo que el volumen de enfriamiento con la implementación del proyecto ascenderá de 288 kilovatio (kw) a 977.

Inversión en el proyecto

En total, el área del proyecto será de aproximadamente 66.84 m2, en la cual se considera el sistema de refrigeración. Entre las actividades de construcción a realizar se encuentran desmontaje de equipos existentes, adecuación e instalación del cuarto de máquinas, instalación del sistema de propilenglicol, trabajos eléctricos y automatización.

La vida útil estimada para este proyecto es de 20 años, con un costo de aproximadamente US$ 3,066,652.

A fin de llevar adelante su plan, Braedt presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.