En diálogo con Gestión, Luis Salazar, gerente general de Otto Grill, reveló que tras haber registrado un incremento de su facturación por encima del 26% durante el año pasado, la meta trazada para este 2024 es mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito, lo cual consideran posible ya que la demanda hacia sus productos no se ha tenido retroceso.

“Si bien el mercado de comida rápida se encuentra un poco complicado, hay que tener paciencia para que reaccione un poco más. Sin embargo, a pesar de ello estamos teniendo una buena acogida que nos está permitiendo seguir creciendo”, dijo el directivo.

Expansión e inversión

Parte de la estrategia de Otto Grill es seguir expandiéndose en territorio local. Así, están cerca de firmar contratos que implican el ingreso de tres nuevos locales, de los cuales dos se estarán inaugurando a lo largo de este 2024, mientras que el otro restante se tiene programado para inicios del próximo año. Todos situados en la capital.

De esta manera, de los 26 locales que cuentan actualmente llegarán a 28 a fin de año y hacia el cierre del 2025 aspiran alcanzar las 30 sucursales. Ello debido a que el objetivo de la cadena de comida rápida es inaugurar, al menos, dos establecimientos por año.

“El año pasado abrimos uno en Huancayo y otro en San Juan de Lurigancho y la idea es continuar con ese ritmo, sin embargo, si se aparecen buenas oportunidades podemos abrir más”, complementó Salazar Steiger, tras precisar que todos sus locales son propios.

La inauguración de un local involucra para Otto Grill una inversión de alrededor US$ 250,000, por lo que estarán desembolsando alrededor de US$ 500,000 en sus nuevos puntos de venta. Sin embargo, sumado a las remodelaciones de sucursales que hace la compañía de forma periódica, el presupuesto para este año llegará hasta los US$ 800,000, monto similar al del 2023.

Asimismo, el gerente general de la compañía manifestó que, si bien tienen proyectado abrir locales bajo nuevos formatos, en este momento la marca busca continuar expandiéndose en los patios de comidas de los centros comerciales. Además, planean ampliar su carta para captar un mayor público.

Estrategia en regiones

Debido a que el 35% de la venta de Otto Grill se da por sus nueve locales en provincia (Chiclayo, Trujillo, Juliaca, Arequipa, Piura, Cusco, Huancayo e Ica), la compañía se encuentra atento a los nuevos centros comerciales que se abren al interior del país para evaluar si existe un mercado interesante que amerite incluirlos en su plan de expansión.

Respecto a si la marca de comida rápida tiene planeado aterrizar hacia el extranjero, Luis Salazar comentó que no está en sus planes del 2024-2025 a pesar que existe interés por parte de algunos países.

Los datos

Consumo. El ticket promedio por persona en una tienda de Otto Grill es de S/ 37.

Participación. Entre el 17% y 20% de los pedidos de la marca llegan a través del canal de delivery, mientras que cerca del 80% de su facturación se da por los comensales que asisten a sus puntos de venta.

