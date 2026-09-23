La compañía lleva varios meses explorando esta categoría y ahora está desarrollando prototipos, según personas con conocimiento del asunto. El proyecto cuenta con el respaldo de altos ejecutivos, pero Apple aún no ha decidido si lanzará el producto, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el trabajo es confidencial.

El proyecto permanece en una fase preliminar conocida internamente como investigación tecnológica. Si Apple decide lanzarlo, es probable que el dispositivo no debute antes de 2028. Un portavoz de la compañía con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Las acciones de Garmin Ltd., que vende pulseras de actividad física, llegaron a caer 2.5% hasta un mínimo de la sesión después de que Bloomberg informara sobre el plan. Apple avanzaba cerca de 1% a US$ 342.29 a las 12:26 p.m. del martes en Nueva York.

Los prototipos cuentan con una delgada banda de tela y un módulo informático equipado con sensores. La ausencia de pantalla diferenciaría el dispositivo del Apple Watch, un producto centrado en la pantalla que combina el seguimiento de la actividad física con aplicaciones, notificaciones y otras funciones.

El posible rival de Whoop ha despertado especial interés entre el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el responsable de servicios, Eddy Cue, dijeron las personas. Cue asumió la dirección de las iniciativas de salud de la compañía a fines del año pasado.

El mercado de las pulseras de actividad sin pantalla ahora incluye a Garmin, Whoop y Google.

Aunque Apple sigue siendo uno de los principales vendedores de relojes inteligentes —especialmente en Estados Unidos—, competidores como Whoop y el fabricante de anillos inteligentes Oura Inc. están creciendo rápidamente, con millones de usuarios cada uno. Su expansión está llevando a Apple a reconsiderar su estrategia para el seguimiento de la salud y la actividad física.

Al mismo tiempo, está en marcha una transición de liderazgo en los negocios de relojes y salud de Apple. Jeff Williams, el exdirector de operaciones que supervisaba ambas áreas, se jubiló a fines del año pasado. Stan Ng, que dirigía el marketing del Apple Watch y de salud, y Jay Blahnik, responsable de la estrategia de actividad física de Apple, también dejaron la compañía.

Cue ha impulsado al equipo de salud de Apple a adoptar funciones de rivales más nuevos, cuyos productos ofrecen interfaces más sencillas centradas directamente en el seguimiento de la actividad física y la salud. El Apple Watch cumple una gama más amplia de funciones.

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Apple ya comenzó a incorporar funciones similares a las de Whoop en su modelo Watch más reciente y en la renovada aplicación Health. Entre ellas se incluyen un seguimiento más avanzado de la frecuencia cardíaca y métricas que evalúan el grado de preparación de los usuarios para afrontar el día. La tecnología también puede estimar la edad biológica de una persona a partir de datos de salud.

La nueva aplicación también cuenta con una interfaz más limpia y fácil de entender, lo que refleja la influencia de las propuestas de sus rivales.

Oura presentó este mes una solicitud para una oferta pública inicial, y Whoop —valorada actualmente en unos US$ 10,000 millones— dijo a Bloomberg News que está considerando una eventual salida a bolsa.

El Apple Watch Series 12 cuenta con una función mejorada de monitoreo de la frecuencia cardíaca.

Google, de Alphabet Inc., también ingresó al mercado de dispositivos vestibles sin pantalla con el reciente lanzamiento de Fitbit Air. Garmin, pionera en dispositivos de seguimiento de ubicación y actividad física, también ofrece pulseras inteligentes sin pantalla.

Miembros del equipo de hardware Vision de Apple han participado en las primeras labores de ingeniería del nuevo dispositivo. Ese grupo desarrolló los auriculares Vision Pro y trabaja en otros dispositivos vestibles, incluidos los primeros lentes inteligentes de Apple y unos AirPods con cámaras, ambos previstos para 2027.

Apple también ha estado trabajando en un colgante con IA y cámara, aunque ese proyecto fue aplazado. El dispositivo fue concebido para que los usuarios pudieran llevarlo como collar, sujetarlo a la ropa o colocarlo en otra parte del cuerpo, recopilando datos visuales para que fueran procesados por el nuevo asistente de IA Siri.

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Apple está haciendo otros esfuerzos para integrar la inteligencia artificial en sus productos. Previamente este mes, la compañía presentó un reloj capaz de grabar audio durante todo el día y utilizar IA para generar resúmenes de las conversaciones y actividades del usuario.

La compañía también trabaja en una importante actualización de su línea de relojes inteligentes que podría lanzarse a partir de fines de 2027. Este rediseño llegaría tras años de cambios más graduales. Apple hizo más delgado su reloj principal con el Series 10 hace dos años, pero el modelo Ultra, de mayor tamaño, ha mantenido el mismo aspecto desde su debut hace cuatro años.