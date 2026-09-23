Tim Cook, Eddy Cue y el nuevo director ejecutivo John Ternus participan en la nueva apuesta por los dispositivos vestibles.
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. está desarrollando un dispositivo de salud y actividad física sin pantalla similar al que Whoop Inc. se lleva en la muñeca, como parte de un esfuerzo por replantear su línea de relojes inteligentes y sumar nuevas tecnologías vestibles.

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