La marca tecnológica Honor presentó en Perú la nueva Serie Honor 600 que cuenta con una función que transforma imágenes en clips de movimiento ¿La novedad? es que ahora se puede utilizar diferentes prompts; es decir, puedes personalizar el resultado antes de generar el video, eligiendo el formato vertical u horizontal.

De Imagen a Video AI 2.0: cuenta con estilos predeterminados, como Movimiento Mágico, Cambio de Visión y Guardarropa Mágico, junto con plantillas y efectos visuales inspirados en las grandes producciones cinematográficas, que te permiten modificar la perspectiva de una escena, añadir dinamismo o reinventar por completo la apariencia de los personajes.

Smartphones. Foto Honor

Características

Imagen a video AI 2.0

La Serie Honor 600 incorpora Imagen a Video AI 2.0, una función que permite transformar fotografías en videos cortos mediante inteligencia artificial. Además, integra AI Studio con 37 herramientas de IA, un Botón AI dedicado y edición de imágenes.

Cámara AI de 200MP

Impulsada por la arquitectura de imagen AiMAGE, la serie cuenta con una cámara AI nocturna de 200MP, con una cámara ultra gran angular de 12MP y una cámara frontal de 50MP.

El Honor 600 Pro añade una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom de hasta 120x y estabilización avanzada para fotografía de larga distancia.

Diseño

Con un diseño unibody y acabados premium, la serie integra una batería de 7,000 mAh con carga rápida Honor SuperCharge de 80W. La versión Pro añade carga inalámbrica de 50W. Ambos modelos cuentan con compatibilidad con dispositivos iOS, Iphones.

Pantalla

Pantalla de 6,57 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 8,000 nits.

Rendimiento de nivel flagship e integración con el ecosistema Apple

Los equipos de la serie están equipados con la plataforma Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nm.

La serie también incluye la tecnología RAM Turbo, que permite ampliar la memoria disponible con hasta 16 GB adicionales, ofreciendo un mayor desempeño en multitarea y aplicaciones exigentes.

Datos

De acuerdo con el más reciente reporte de Counterpoint Research Market Monitor, la compañía registró un crecimiento de 75% en envíos durante el primer trimestre de 2026, el mayor entre todas las marcas de smartphones en la región. El desempeño estuvo impulsado por una mayor demanda en mercados clave como Perú, Ecuador y Venezuela.