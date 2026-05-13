Google anunció este martes Googlebook, una nueva categoría de ordenadores portátiles diseñados para la era de la inteligencia artificial (IA), pero no adelantó cómo serán, qué chips tendrán ni cuánto costarán.

El anuncio fue realizado por Alexander Kuscher, director de software de ChromeOS, durante la conferencia virtual The Android Show, donde la compañía presentó esta nueva apuesta como el paso de un “sistema operativo” a un “sistema de inteligencia”.

Aunque los detalles técnicos específicos y el nombre oficial del sistema operativo se revelarán a finales de año, la compañía ha confirmado que estos dispositivos funcionarán sobre la tecnología de Android.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de los actuales Chromebooks -que se lanzaron hace 15 años-, fuentes de la compañía indicaron a medios especializados que estos seguirán recibiendo soporte técnico y actualizaciones de seguridad, conviviendo con la nueva gama de dispositivos Googlebook.

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“Habrá Chromebooks que se lancen después del lanzamiento de Googlebooks (...) y todos los Chromebooks seguirán recibiendo soporte hasta la fecha prevista para cada dispositivo”, anotó a The Verge Peter Du, el Líder de relaciones públicas de Chromebooks y ChromeOS.

Fotografía cedida por Google que muestra el nuevo Googlebook que Google anunció este martes, una nueva categoría de ordenadores portátiles diseñados para la era de la inteligencia artificial (IA), pero no adelantó cómo serán, qué chips tendrán ni cuánto costarán, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Google

La IA de Gemini en el cursor

La principal innovación reside en la integración profunda de la IA de Google, Gemini. Una de las funciones más destacadas es el Magic Pointer (Puntero Mágico), desarrollado junto al equipo de Google DeepMind.

“A pesar de ser la herramienta más utilizada, apenas ha cambiado desde que se añadió el clic derecho. Eso está cambiando con Magic Pointer en Googlebook, que aplica la utilidad de Gemini al alcance de la mano, literalmente. Simplemente mueve el cursor y observa cómo cobra vida con Gemini, ofreciéndote sugerencias rápidas y contextuales cada vez que apuntas a algo en la pantalla”, anota el gigante tecnológico en un comunicado.

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La compañía asegura que con solo “apuntar a una fecha en un correo” se puede programar una reunión, o al seleccionar dos imágenes (como una sala de estar y un sofá nuevo) el usuario puede visualizar “al instante” cómo quedaría el mueble en la habitación “en tan solo unos clics”.

Google confirmó que está trabajando con socios líderes de la industria como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo para fabricar los primeros modelos, que llegarán al mercado este otoño.

Con respecto al diseño, todos los Googlebooks tendrán una seña de identidad visual: el “glowbar”, una barra de luz con los colores corporativos de Google que, según Kuscher, es un elemento “tanto funcional como hermoso”.

Elaborado con información de EFE