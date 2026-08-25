La tecnológica china Xiaomi amplió su presencia física en Perú con la apertura de cuatro nuevas Xiaomi Stores en Mallplaza Cayma (Arequipa), Mallplaza Piura, Mallplaza Trujillo y Mallplaza Pucallpa. Con estas incorporaciones, la compañía alcanzó 15 establecimientos bajo un modelo de operación directa en el país, reforzando su cobertura en regiones y extendiendo su presencia más allá de Lima.

La expansión permite a Xiaomi incrementar sus puntos de contacto con consumidores en distintas ciudades del país y acercar su portafolio tecnológico a nuevos mercados. Las tiendas abrieron recientemente con las líneas de smartphones, tabletas, dispositivos wearables, equipos de audio y soluciones para el hogar inteligente, entre otras categorías que forman parte del ecosistema de la marca.

Según la compañía, las Xiaomi Stores propias concentran más de 300 productos de su ecosistema tecnológico. La propuesta busca reunir en un mismo espacio dispositivos orientados a productividad, entretenimiento, movilidad, bienestar y hogar inteligente, además de permitir a los consumidores conocer y probar los equipos y su integración con otros productos de la marca.

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Xiaomi: expansión física y ampliación de portafolio en Perú

La ampliación de la red física de Xiaomi acompaña el crecimiento del portafolio de la marca en el mercado peruano. “Marca un hito en nuestra estrategia de expansión y refuerza nuestro compromiso de acercar la experiencia Xiaomi a más usuarios en el país”, señaló Karen Paz Soldán, Xiaomi Store Retail Manager.

La ejecutiva agregó que alcanzar 15 tiendas bajo operación directa permite a la compañía consolidar su presencia física y ofrecer espacios donde los consumidores puedan “conocer, probar y experimentar nuestro ecosistema de productos de manera integral”.

Con estas aperturas, Xiaomi consolida una red de 15 locales propios en Perú y amplía su presencia hacia Arequipa, Piura, Trujillo y Pucallpa. La estrategia combina expansión territorial, mayor disponibilidad de su portafolio y espacios de experiencia física, en línea con el objetivo de fortalecer el contacto directo de la marca con los consumidores en Perú.

Con estas aperturas, Xiaomi alcanza 15 tiendas bajo operación directa en Perú. (Foto: Xiaomi Perú).

Estrategia de Xiaomi en el mercado peruano

En su última entrevista con Gestión, Karen Paz Soldán, Xiaomi Store retail manager, adelantó que la compañía preparaba cinco nuevas tiendas propias en Lima para el 2026, ubicadas en Larcomar, Rambla San Borja, Rambla Breña, Minka y Plaza Lima Sur. La ejecutiva señaló que este formato permite controlar la experiencia del consumidor, el diseño, exhibición, promoción y portafolio.

Las Xiaomi Stores funcionan como una vitrina para exhibir más de 300 productos del ecosistema, entre smartphones, tablets, wearables, scooters eléctricos, televisores, aspiradoras inteligentes y dispositivos de AIoT (inteligencia artificial de las cosas). Además, la compañía identifica una mayor demanda por productos premium, impulsada por atributos como cámaras Leica, procesadores de alto rendimiento, baterías y diseño.

“Vemos cada vez más que el consumidor está apostando por productos premium”, sostuvo Paz Soldán.

Los smartphones y tablets concentran cerca del 70% de los ingresos de las tiendas propias, mientras que el 30% corresponde al ecosistema AIoT. Entre las categorías con mayor ticket promedio, destacan los scooters eléctricos, con S/ 2,000; televisores, con S/ 1,700; y smartphones, con S/ 1,500.

Xiaomi también prepara cinco nuevas tiendas propias en Lima, ubicadas en Larcomar, Rambla San Borja, Rambla Breña, Minka y Plaza Lima Sur. (Foto: Xiaomi Perú).