Microsoft anunció que restableció por completo sus servicios en línea tras una interrupción global que comenzó el jueves y afectó a millones de usuarios y organizaciones en distintos países.

La compañía estadounidense informó este sábado que concluyó los trabajos para solucionar el problema técnico que mantenía afectados algunos de sus productos y regiones.

“Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados”, comunicó Microsoft a través de su cuenta en X.

La interrupción se extendió a nivel mundial y alcanzó al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el portal de seguimiento Downdetector.

Entre los servicios afectados estuvieron Outlook, la plataforma de correo electrónico; Teams, utilizada para comunicaciones y reuniones de trabajo; y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

DESCARTAN CIBERATAQUE

Microsoft había informado sobre una “recuperación generalizada” de sus servicios y ofrecido disculpas a los usuarios por las interrupciones.

La empresa precisó que la caída respondió a un problema técnico y descartó que estuviera relacionada con un ciberataque o con sus sistemas de inteligencia artificial.

Según explicó, las fallas se originaron por una “carga elevada” en las infraestructuras de la compañía, lo que afectó el funcionamiento de sus plataformas en distintos mercados.

Elaborado con información de AFP.