La compañía estadounidense atribuyó el incidente a una elevada carga en sus infraestructuras y aseguró que completó los trabajos para recuperar sus servicios. (Foto: Simon Ray / Unsplash)
La compañía estadounidense atribuyó el incidente a una elevada carga en sus infraestructuras y aseguró que completó los trabajos para recuperar sus servicios. (Foto: Simon Ray / Unsplash)
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Redacción Gestión
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La compañía estadounidense informó este sábado que concluyó los trabajos para solucionar el problema técnico que mantenía afectados algunos de sus productos y regiones.

“Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados”, comunicó Microsoft a través de su cuenta en X.

Entre los servicios afectados estuvieron Outlook, la plataforma de correo electrónico; Teams, utilizada para comunicaciones y reuniones de trabajo; y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.

DESCARTAN CIBERATAQUE

La empresa precisó que la caída respondió a un problema técnico y descartó que estuviera relacionada con un ciberataque o con sus sistemas de inteligencia artificial.

Según explicó, las fallas se originaron por una “carga elevada” en las infraestructuras de la compañía, lo que afectó el funcionamiento de sus plataformas en distintos mercados.

Elaborado con información de AFP.

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