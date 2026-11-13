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Agencia Bloomberg
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Microsoft Corp. enfrenta dificultades para restablecer el acceso a su principal software y poner fin a una interrupción que ha paralizado oficinas gubernamentales, operadores y empresas en todo el mundo.

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