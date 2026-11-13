Las fallas en Outlook, Teams y la herramienta de inteligencia artificial Copilot continuaban el viernes por segundo día, mientras Microsoft intentaba restablecer sus servicios. Interrupciones anteriores rara vez han durado más de varias horas.

La compañía ha entregado actualizaciones casi cada hora sobre sus esfuerzos para reparar los sistemas afectados y desviar el tráfico de usuarios de los servidores con problemas. Dijo que una investigación determinó que “un proceso central en los servidores afectados se está sobrecargando, lo que hace que los servidores dejen de responder y contribuye a la pérdida de capacidad”, y señaló que la causa no parecía ser maliciosa. Microsoft dijo el viernes en una actualización de estado que estaba observando “señales positivas para la estabilidad de los servidores”, aunque los servicios aún no se habían restablecido.

Empresas que dependen de los sistemas de Microsoft, incluido el grupo suizo de lujo Richemont SA y el fabricante estadounidense de camiones y autobuses Workhorse Group Inc., tuvieron que posponer la publicación de sus resultados esta semana debido a las fallas. Richemont logró presentar posteriormente su informe.

PVH Corp., el conglomerado de ropa propietario de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, anunció el jueves en correos electrónicos internos y documentos presentados ante la bolsa que recortaría alrededor de 4% de su fuerza laboral global. Algunas de las difíciles conversaciones, programadas para comenzar en Asia el viernes por la mañana, no se realizaron debido a las interrupciones, lo que dejó a empleados sin certeza sobre su futuro en la compañía, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al referirse a información privada. PVH no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La interrupción muestra la presencia generalizada del correo electrónico, el chat y el software corporativo de Microsoft, y constituye otro ejemplo de los riesgos de tener un único punto de falla en internet. Aunque la mayoría de los problemas tecnológicos se resuelven rápidamente, actualizaciones defectuosas y problemas en servidores de un proveedor tecnológico clave pueden repercutir en toda la economía mundial.

Una interrupción de 15 horas en Amazon Web Services el año pasado afectó a cientos de sitios web. Una actualización de software defectuosa de la firma de ciberseguridad CrowdStrike Holdings Inc. en 2024 dejó vuelos en tierra y provocó fallas en sistemas de todo el mundo, causando daños por miles de millones de dólares.

Usuarios de más de 70 países reportaron problemas para acceder a los productos de Microsoft, según Downdetector, que registró cientos de miles de quejas. También se vieron afectados software de ciberseguridad, servicios para compartir archivos y herramientas de administración. La compañía vende esos productos, junto con herramientas habituales en los lugares de trabajo como Word y Excel, en un paquete bajo la marca M365.