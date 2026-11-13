La caída y las fallas registradas en varios de los servicios de Microsoft pueden generar problemas adicionales si los usuarios adoptan decisiones apresuradas. Ante este tipo de incidentes, especialistas advierten que es importante mantener los controles de seguridad y desconfiar de cualquier comunicación que prometa solucionar el problema.

Aunque inicialmente se ha descartado que las interrupciones tengan un origen malicioso, estos incidentes pueden ser aprovechados para intentar cometer ciberataques mediante falsos mensajes de soporte, enlaces de “recuperación” fraudulentos o solicitudes de pago para restablecer determinados servicios.

Fallas afectan a Microsoft 365

Microsoft 365, plataforma que reúne herramientas como Outlook, Teams, Word y Excel, continúa presentando problemas que dificultan a algunos usuarios acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar el asistente de inteligencia artificial.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan no desactivar la autenticación multifactor ni otros controles de seguridad. Asimismo, aconsejan verificar mediante un segundo canal cualquier solicitud relacionada con cambios de contraseña, accesos o pagos.

Microsoft 365, que incluye herramientas como Outlook, Teams, Word y Excel, registra fallas que afectan el acceso a sus servicios. Foto: EFE.

Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal, también recomendó habilitar una vía de comunicación de respaldo para evitar recurrir a aplicaciones personales. Además, planteó advertir rápidamente al personal de la empresa para que no ingrese a través de enlaces de “recuperación” recibidos durante la interrupción .

Una vez restablecido el servicio, Nieva señaló que también resulta importante revisar los inicios de sesión y los cambios realizados en la administración de las cuentas.

No reinstalar aplicaciones ni entregar credenciales

Otros expertos consultados por EFE coincidieron en que no es necesario reinstalar servicios como Outlook ante este tipo de fallas. También señalaron que cambiar las contraseñas no necesariamente solucionará el problema.

La recomendación general es desconfiar de cualquier mensaje relacionado con la interrupción del servicio. Los usuarios no deben responder correos o mensajes que soliciten datos, credenciales o accesos y tienen que ignorar cualquier propuesta para “arreglar” el inconveniente.

Los especialistas recuerdan que ningún soporte legítimo debería solicitar acceso remoto a los equipos como condición para solucionar una falla del servicio.

Con información de EFE.