La caída de Microsoft continúa generando preocupación entre los usuarios que dependen de sus servicios para trabajar, comunicarse y gestionar sus actividades diarias. Este viernes 13 de noviembre, la compañía enfrenta nuevas interrogantes sobre el funcionamiento de Outlook, especialmente por el plazo de 48 horas anunciado para sus correos electrónicos. ¿Qué significa este cambio y cómo podría afectar a quienes utilizan la plataforma?

A través de su cuenta oficial Microsoft 365 Status en X, la compañía informó este viernes 13 de noviembre que observa avances alentadores, con una mejora progresiva en la disponibilidad de sus servicios y en el rendimiento de la entrega de correos. Sin embargo, reconoció que algunos usuarios todavía podrían enfrentar fallas ocasionales mientras continúan las tareas para recuperar la infraestructura afectada.

¿Qué significa el nuevo plazo de 48 horas para los correos de Outlook?

La ampliación del tiempo de espera a 48 horas significa que Microsoft mantendrá una ventana más extensa para preservar los mensajes que quedaron retrasados durante el incidente. La medida busca dar margen a sus sistemas para procesar los correos pendientes conforme se recupera la capacidad de sus servidores.

En otras palabras, si un mensaje no llega inmediatamente a la bandeja de entrada de su destinatario debido a las fallas, Microsoft intenta conservarlo en la cola de entrega durante más tiempo para que pueda enviarse cuando el servicio recupere su funcionamiento.

Es importante precisar que las 48 horas no representan un plazo garantizado para que todos los correos lleguen a sus destinatarios ni significan que los usuarios deban esperar exactamente ese tiempo. Se trata de una ampliación del tiempo de espera que Microsoft aplica para ayudar a proteger los mensajes retrasados durante la contingencia.

DownDetector también registró un aumento de reportes de usuarios que alertaron sobre fallas en Outlook, Teams y otros servicios de Microsoft a nivel mundial. | Crédito: Downdetector

¿Microsoft ya está recuperando Outlook y los demás servicios?

En su actualización más reciente, publicada este 13 de noviembre, Microsoft señaló que la disponibilidad de sus servicios y el rendimiento de la entrega de correos están mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura afectada.

La empresa también explicó que sus equipos concentran sus esfuerzos en recuperar los entornos que todavía presentan inconvenientes y reducir la acumulación de mensajes pendientes de entrega. Este último trabajo es importante para que los correos retenidos durante la interrupción puedan llegar progresivamente a sus destinatarios.

No obstante, Microsoft advirtió que algunos usuarios todavía podrían experimentar problemas intermitentes. Por ello, aunque los indicadores muestran una evolución favorable, la compañía todavía no ha anunciado que la recuperación sea completa.

En su último comunicado, Microsoft informó que la recuperación de sus servicios avanza progresivamente. | Crédito: X @MSFT365Status

¿Qué deben hacer los usuarios de Outlook mientras continúa la recuperación?

Mientras Microsoft trabaja para normalizar sus servicios, los usuarios pueden tomar algunas precauciones para evitar complicaciones con sus comunicaciones:

Revisar la bandeja de entrada: comprobar si los mensajes pendientes comienzan a llegar progresivamente.

comprobar si los mensajes pendientes comienzan a llegar progresivamente. Verificar la carpeta de enviados: consultar si los correos que intentaron enviar aparecen registrados.

consultar si los correos que intentaron enviar aparecen registrados. Evitar enviar mensajes repetidos: antes de reenviar un correo que no recibió respuesta, comprobar si finalmente fue entregado.

antes de reenviar un correo que no recibió respuesta, comprobar si finalmente fue entregado. Consultar el estado del servicio: revisar las actualizaciones oficiales de Microsoft para conocer los avances de la recuperación.

La compañía mantiene el plazo ampliado de 48 horas como parte de sus medidas para proteger los mensajes retrasados mientras sus sistemas procesan los correos acumulados.

¿Dónde consultar las últimas actualizaciones de la caída de Microsoft?

Microsoft indicó que los usuarios y administradores pueden consultar la evolución del incidente mediante su portal oficial de estado de servicios: Microsoft 365 Status.

También pueden seguir la cuenta @MSFT365Status en X, donde la empresa publica información sobre las tareas de recuperación y las mejoras en la disponibilidad de sus servicios.

Por ahora, el principal objetivo de Microsoft es recuperar los entornos que todavía presentan inconvenientes y reducir la acumulación de correos pendientes. La ampliación a 48 horas continúa vigente como una medida de protección durante este proceso.