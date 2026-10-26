El 100% de los productos que Colombina vende en el Perú se importa desde Colombia. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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A un año de cumplir un siglo, la colombiana Colombina, y dueña de marcas como Bon Bon Bum, Nucita y Millows, mantiene en el Perú un reto de fondo: ganar espacio en un mercado de confitería con marcas locales muy arraigadas. Para ello, la compañía, que vende en el país productos importados desde Colombia, prepara cambios en su portafolio, sus canales y su logística de cara al 2027.

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