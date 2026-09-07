Molitalia en la planta de Los Olivos alberga líneas relacionadas con la fabricación de galletas, chocolates, salsa de tomate, mermeladas y caramelos. (Foto: Difusión)
Molitalia en la planta de Los Olivos alberga líneas relacionadas con la fabricación de galletas, chocolates, salsa de tomate, mermeladas y caramelos. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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La empresa Molitalia, fabricante de una amplia variedad de productos alimenticios, golosinas y alimentos para mascotas, contempla aumentar la capacidad productiva de su planta en Los Olivos. Para ello, la firma coloca especial enfásis en un grupo de productos, según lo detalla en este expediente consultado por Gestión.

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