De acuerdo al Informe Técnico Sustentatorio, presentado ante el Ministerio de la Producción, la compañía informó sobre el proyecto denominado “Incremento de capacidad - Línea Obsesión”, a ejecutarse en su fábrica de 56,008 metros cuadrados (m2) de la zona norte de Lima. En concreto, la iniciativa tiene como finalidad incrementar la capacidad productiva de la planta mediante la incorporación de nueva maquinaria y equipamiento.

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Bajo ese contexto, las acciones se enfocan en la línea de galletas, específicamente en el proceso de Obleas Rellenas tipo Barquillo, dentro del cual se encuentra la Línea Obsesión. En esta línea se contempla la instalación de un horno de cuatro brazos, una envasadora y una faja transportadora en un área de 16 m2 dentro de la planta de galletas.

“La implementación de estos equipos permitirá incrementar la capacidad productiva y optimizar las condiciones operativas del proceso existente, sin incorporar nuevos procesos productivos ni generar modificaciones sustanciales en la operación aprobada ambientalmente”, aclaró la empresa.

La variación en la capacidad se dará únicamente en la línea de galletas, específicamente, en el producto wafer, cuya producción crecerá de 835.77 toneladas al mes a 872.52. Asimismo, la capacidad instalada en toneladas mensuales ascenderá de 1,092 a 1,157.

En la línea de galletas también figuran productos como bizcochos y cereales, los cuales mantendrán sus volúmenes.

Inversión destinada al proyecto

El proyecto contempla actividades de adecuación de áreas, montaje e integración del sistema, instalación y conexión de equipos, pruebas de funcionamiento y sincronización, entre otros trabajos. El periodo de ejecución es de alrededor de tres meses.

La inversión que demandará está estimada en S/ 2′332,000, con una vida útil proyectada de 15 años, en función de las características operativas y del tiempo estimado de funcionamiento de los equipos.

A fin de llevar adelante su plan, Molitalia presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 8 de setiembre, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Compañía tiene una amplua gama de productos en portafolio. (Foto: Redes sociales)

El dato

Además de la línea de galletas, Molitalia en la planta de Los Olivos también alberga a líneas relacionadas con la fabricación de chocolates, salsa de tomate, mermeladas y caramelos.