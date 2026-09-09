El gerente general de la compañía, Rodrigo Escalante, precisó que la empresa mantiene un aumento constante en las ventas de los diferentes productos de su cartera, integrados por quesos en categorías de crema, fresco, cottage, madurado, mozzarella y, recientemente, cheddar a través de su marca económica Delichizz. De estos, los más importantes por sus ventas son queso en crema y mozzarella, aunque existe un avance relevante este año por opciones altas en proteínas, bajas en grasa y deslactosadas.

“Esta tendencia saludable que ya se notaba desde hace dos años, pero que este 2026 se ha hecho más visible, impulsó a que introdujeramos por primera vez al mercado la línea de quesos deslactosados con cuatro sku’s; además, de que en la categoría de bajos en grasa sumamos tres sku’s a uno ya existente y en lo que concierne a productos altos en proteína fortalecimos el portafolio que teníamos”, explicó.

El ejecutivo indicó que en la categoría de quesos altos en proteínas destaca el cottage con el queso cabaña, cuyo producto sin mayores inversiones publicitarias, en el primer semestre, multiplicó por cuatro sus ventas en relación a similar periodo del 2025. “Creemos que cumplimos con el objetivo de lanzar alimentos con valor agregado y, a su vez, continuar aumentando el surtido de productos”, remarcó.

El portafolio de Delice es amplio con diferentes tipos y presentaciones de quesos. (Foto: difusión)

A este grupo de lanzamientos, este año también se sumó la leche condensada en presentación de lata de 1 kilogramo, dirigido a uso de hogar y también a un mercado de pequeñas pastelerías. De hecho, la empresa desde el 2025 ya comercializaba este producto, pero en formatos de 26 kilogramos, orientado a centros de producción, cocinas de hoteles, restaurantes y grandes pastelerías.

“La leche condensada es un producto que traemos de Alemania, dado que ahora aún estamos en una planta que tiene una capacidad limitada”, remarcó el vocero, quien anticipó la suma de dos nuevos productos a finales de este 2026 e inicios del siguiente año.

Nueva planta de Delice en Chilca

Actualmente, Delice posee una planta de producción de tres pisos sobre un área de 1,500 metros cuadrados (m2) en Chorrillos. En esta instalación se gestiona diariamente alrededor de 50,000 litros de leche como insumo; además, del valor agregado que se le otorga a productos importados, como la mantequilla y los quesos madurados y cheddar, que provienen de Alemania, Polonia o Argentina.

“Hoy, en la fábrica se genera aproximadamente 230 toneladas mensuales de queso y no tenemos más espacio. Por ello, la empresa encontró una alternativa en productos importados para sostener el crecimiento; en tanto, construimos más capacidad instalada para diversificar la cartera con fabricación local”, remarcó Escalante.

En ese propósito, Delice iniciará en noviembre próximo la construcción de la primera etapa de su nueva planta en Chilca, la cual cubre un área total de 18,000 m2. En este primer momento, el proyecto contempla solo 8,000 m2 y considera una inversión de US$ 7 millones, entre infraestructura, equipamiento y tecnología.

“Proyectamos que a finales del próximo año deberíamos comenzar la mudanza a esta nueva planta, que en un primer horizonte, al 2030, permitirá duplicar nuestra capacidad de producción. Mientras, al 2035, con todas las implementaciones programadas, la capacidad se cuadruplicará”, expresó.

A partir de este nuevo contexto, el ejecutivo adelantó que la compañía estará en una mejor posición para su ingreso a nuevas categorías, destacando oportunidades en bebidas lácteas, como yogurt, leche UHT, leche evaporada y similares. Adicionalmente, mencionó la capitalización de posibilidades para el abastecimiento al mercado internacional por medio del servicio de maquila que ya ejecutan en Chile y, próximamente, también a Colombia.

“La planta nueva está pensada para cumplir con los más altos estándares de calidad y tener las certificaciones más exigentes a nivel mundial, pues la idea es exportar a países del mercado asiático, como China, Japón, Filipinas, Malasia. Hay una demanda gigante por nuestro producto en esa región y mejor ahora que el puerto de Chancay nos facilita el tránsito hacia esos destinos”, detalló.

Nueva posición en Lurín

Escalante afirmó que más allá de su proyecto en marcha con la planta de producción en Chilca, otro mercado del sur de Lima en el que la compañía está aterrizando es en Lurín, con un centro logístico de 1,500 m2 dentro de las instalaciones de Simétrica. Esta nueva operación le permitirá a Delice gestionar productos secos y refrigerados hasta una capacidad de 1,250 posiciones y con posibilidad de alcanzar las 1,500 posiciones, en el mediano plazo.

“Teníamos un almacén en Villa El Salvador de 400 posiciones, pero en el tiempo nos quedó corto y tuvimos que tercerizar servicios de logística en otros lugares. Nuestra operación se volvió un poco ineficiente por los diferentes traslados internos y otros aspectos que conllevaba no tener centralizada la operación de almacenamiento y distribución”, puntualizó.

Por el contrario, el representante destacó que ahora la centralización de operaciones en este centro logístico permitirá una mejor gestión del stock, con el objetivo de hacer más óptima y eficiente la atención de los pedidos. A ello, agregó las condiciones que ofrece en cuanto al área de productos secos, considerando que aún cuando la mayor parte del portafolio de Delice es mercancia refrigerada, también hay propuestas y lanzamientos de alimentos sin congelado.

“Este almacén demandó una inversión de alrededor de US$ 800,000 en capex, lo que nos permite tener una logística centralizada, eficiente y con tecnología de última generación. Una respuesta más fortalecida a nuestros clientes serán los cimientos para el crecimiento que tenemos esperado en los próximos años”, finalizó Escalante.