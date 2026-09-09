Delice tiene nueva posición logística en el sur de Lima. (Foto: Delice)
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Mayumi García
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Con casi 36 años en el mercado, el líder del queso crema en el Perú, Delice, traza su ruta hacia una etapa de expansión, impulsado por la entrega de nuevas propuestas vinculadas y también no relacionadas al producto emblema que los distinguió por décadas. En ese contexto, el 2026 se proyecta como un periodo positivo, con un 25% de crecimiento en ventas en el primer semestre, cuyo porcentaje se contempla preservar a cierre de año, en línea con diferentes proyectos que se ‘maduran’ en Chilca y Lurín.

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