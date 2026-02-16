Las mejoras en la planta de Arequipa de Laive tomarían aproximadamente dos meses. (Foto: Laive).
Las mejoras en la planta de Arequipa de Laive tomarían aproximadamente dos meses. (Foto: Laive).
Dax Canchari Reyes
Laive S.A., fabricante de productos lácteos, contempla un nuevo plan para llevar su base productiva de quesos a un siguiente nivel. La compañía presentó un proyecto clave para mejorar la productividad y adecuar su infraestructura en Arequipa las necesidades actuales. Conozca las iniciativas que planea en el corto plazo.

