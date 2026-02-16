En detalle, la empresa presentó un proyecto de ampliación y remodelación en la sala de procesos de su Planta Arequipa al Ministerio de la Producción (Produce). Para su ejecución, destinaría S/ 282,864 en una intervención que abarcaría 316 m² dentro de sus instalaciones y que tendría una vida útil estimada de 10 años.

La iniciativa contempla la ampliación del espacio productivo y la incorporación de nuevos equipos para optimizar la línea de elaboración de quesos. Entre las mejoras previstas se incluiría el reemplazo de dos prensas verticales por prensas horizontales, así como la instalación de una lavadora de moldes, un girador de moldes, una trozadora y un apilador–desapilador.

Además, el proyecto automatizaría el proceso de lavado de moldes y reubicaría equipos como tanques de leche, amasadora y tina de enfriamiento, con el fin de mejorar la distribución interna del proceso.

La ejecución también comprendería obras civiles, sanitarias y eléctricas, junto con el desmontaje parcial de estructuras.

Laive incorporaría prensas horizontales y sistemas automatizados en la sala de procesos. (Foto: Archivo).

PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA DE LAIVE

Si bien Laive propone una modernización de su fábrica, la capacidad instalada total de la Planta Arequipa se mantendría en 4,084 toneladas anuales.

La producción actual se mantendría en 3,510 toneladas por año, sin registrar incremento. El documento consigna un 0% de variación en el volumen anual de producción con la implementación del proyecto.

En términos diarios, la operación continuaría en 9,750 kg por día.

La capacidad instalada aprobada comprende 3,144 toneladas anuales de quesos madurados, 420 toneladas anuales de quesos no maduros y 520 toneladas anuales de quesos procesados.

El cronograma contempla aproximadamente dos meses de ejecución.

Para avanzar hacia la ejecución del proyecto descrito, la compañía presentó la iniciativa ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 23 de febrero de 2026, en el marco del reglamento de Participación Ciudadana para proyectos industriales.