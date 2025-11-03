Laive presentó un proyecto a realizarse en su planta de Lima ante el Ministerio de la Producción (Produce). (Foto: Archivo).
Mayumi García
La empresa Laive, dedicada a la fabricación de productos lácteos, elaboración y conservación de carnes y venta mayorista de otros productos, proyecta la implementación de un master plan en su planta de Lima, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en los resultados de sus procesos productivos de cara al cliente final.

