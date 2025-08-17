En Perú, el consumo de café promedia 66 tazas al año, una cifra significativamente menor frente a otros países de la región. (Foto: Jesús Saucedo)
En Perú, el consumo de café promedia 66 tazas al año, una cifra significativamente menor frente a otros países de la región. (Foto: Jesús Saucedo)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Nestlé Perú (parte de la multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé), a través de su marca Nescafé, refuerza su apuesta por el mercado de café con una estrategia que combina innovación, diversificación y presencia en todos los canales de venta. La compañía, a través de sus principales marcas y alianzas estratégicas, busca ampliar los momentos de consumo, romper la estacionalidad y conectar con nuevos públicos, especialmente los más jóvenes. Con lanzamientos recientes y colaboraciones con reconocidas marcas globales y locales, el objetivo es impulsar un mayor hábito cafetero en el país, en línea con tendencias de consumo internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Cereales Ángel: la “receta” de Alicorp para duplicar el negocio en cinco años
Nestlé Perú y su fórmula para crecer a doble dígito en la línea de chocolates
D’Onofrio despliega más de 10 innovaciones de helados para este verano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.