El factoring continúa ganando terreno en el Perú como una herramienta para que las empresas -especialmente las micro, pequeñas y medianas- accedan a liquidez inmediata y sostengan su capital de trabajo.

En este contexto, la empresa Factorízalo, que opera bajo la marca Fináncialo, proyecta financiar más de US$1,200 millones en facturas durante el 2026, señaló la gerente general, Melissa Ramírez.

De concretarse, sostiene, implicaría un crecimiento cercano al 20% para la empresa respecto del 2025, en línea con una mayor demanda por alternativas de financiamiento no bancario.

Según la especialista, el avance del factoring en el país responde a diversos factores, entre ellos, una mayor presencia en regiones fuera de Lima, donde el acceso al crédito sigue siendo limitado.

Ciudades como Piura, Arequipa, Chiclayo y Cajamarca han mostrado dinamismo en el uso de este instrumento, impulsado por actividades como comercio, agroindustria y servicios, detalló.

Otro elemento relevante es la digitalización de los procesos. Las empresas del sector vienen incorporando plataformas tecnológicas que permiten agilizar la evaluación y el desembolso de facturas, reduciendo tiempos y costos operativos, explicó.

Esta tendencia apunta a que, en los próximos años, una mayor proporción de operaciones se realice de forma completamente digital.

Asimismo, se observa un creciente interés por promover la educación financiera entre las pymes, con iniciativas desarrolladas en coordinación con gremios empresariales y cámaras de comercio regionales, dijo.

Estas acciones buscan mejorar el conocimiento sobre herramientas como el factoring y facilitar su adopción en segmentos con menor acceso a información financiera, agregó.En paralelo, sostuvo, la demanda por este tipo de financiamiento se concentra en sectores como hidrocarburos, comercio, servicios, agroindustria e inmobiliario, donde las necesidades de liquidez suelen ser más inmediatas.No obstante, el reto seguirá siendo ampliar su alcance en regiones y consolidarse como una alternativa accesible frente a otras fuentes de financiamiento empresarial.