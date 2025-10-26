¿Cuáles con las novedades sobre el factoring, Perú? (Foto: Produce)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de la Producción () informó que el monto acordado mediante facturas negociables ascendió a S/37,637 millones a setiembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 22.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este instrumento se consolida como una herramienta clave para mejorar el acceso al financiamiento, especialmente de las micro y pequeñas empresas ().

Los sectores beneficiados

El titular de Produce, César Quispe, señaló que las facturas negociables están transformando la manera en que las empresas acceden a liquidez, impulsando la y el crecimiento de miles de negocios.

“Con un incremento sostenido, este mecanismo fortalece sectores como servicios, comercio e industria, contribuyendo al desarrollo económico del país, destacó.

El ministro ofreció estas declaraciones durante una reunión con representantes de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac) y la Asociación Peruana de Productos Financieros para Mipymes (Aprofin), en la que se abordaron propuestas para fortalecer la Ley N.º 29623, que promueve el financiamiento a través de la factura comercial.

Facturas negociables en cifras

A setiembre, se registraron 1′506,287 facturas negociadas, y el 83.9 % de las empresas que utilizan este mecanismo son .

Por sectores, las Mype representan el 87.8 % de las empresas del rubro servicios, el 77 % en comercio, el 81.3 % en industria, el 90 % en construcción y el 85.5 % en minería. A nivel regional, Lima concentra el 80.9 % del monto total negociado (S/30,455 millones), seguida por Callao, Arequipa, La Libertad, Ica y Piura, que en conjunto suman el 14 %.

