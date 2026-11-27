El cobre se ha desplomado este mes en medio de varios factores bajistas, encabezados por las dudas sobre el auge de la inteligencia artificial. Tras registrar su tercera mayor caída semanal de esta década, el metal rojo repuntó un 6.5% el viernes con el regreso del apetito por el riesgo. El oro también se encaminaba a recuperarse después de registrar la semana pasada su mayor caída semanal en ocho meses.

Perú, el tercer mayor proveedor mundial de cobre y el mayor exportador de oro de Sudamérica, acumula dos meses consecutivos de caída de la producción de cobre y planea apoyarse en su fortaleza fiscal. El país andino tiene una de las cargas de deuda pública más bajas de América Latina, de alrededor del 30% del producto bruto interno (PBI), mientras años de elevados precios de los metales han contribuido a reforzar la recaudación tributaria.

La presidenta Keiko Fujimori busca aumentar el gasto para proteger la economía de las condiciones climáticas extremas, así como del aumento de los precios mundiales de los combustibles y de los costos de endeudamiento. Pidió al Congreso flexibilizar los límites de déficit hasta 2030, comenzando por elevar el límite del próximo año al 2.4% del PBI, desde el 1.4%, para generar un margen adicional de 18,000 millones de soles (US$ 5,200 millones).

Pero parte de los ingresos en los que se apoya ese impulso podría no materializarse si los precios de los metales siguen bajo presión. “Los ingresos con los que el gobierno contaba actualmente no se validan”, dijo Hugo Perea , economista jefe de BBVA en Perú.

Pese a la reciente caída, los precios del cobre siguen siendo históricamente altos y se espera que la demanda mundial de redes eléctricas, vehículos eléctricos y centros de datos los mantenga en niveles favorables. Sin embargo, es probable que los precios se estabilicen por debajo de sus máximos recientes, lo que podría dejar a las autoridades peruanas con menos margen fiscal y elevar el déficit, indicó Perea.

Cobre va rumbo a primera alza semanal desde inicio de octubre.

El gobierno está asumiendo “escenarios muy optimistas” y no debería elaborar sus presupuestos sobre la base de precios extraordinarios y sin precedentes, según Alonso Segura , presidente del Consejo Fiscal de Perú, un organismo financiado con fondos públicos encargado de supervisar las finanzas del país.

Los ingresos mineros de los primeros ocho meses de este año ya superaron los de cualquier año completo anterior. El gobierno espera que los mayores precios de exportación, incluido un aumento del 35% en el cobre, ayuden a elevar los ingresos vinculados a los recursos naturales al 2.6% del PBI este año, desde el 1.8% en 2025.

Pero la reciente caída de los precios del cobre es un buen recordatorio de su volatilidad, advierte Segura. “No puedes asumir que este es tu escenario de marea”, señaló. “Eso es peligroso”.

El Ministerio de Economía de Perú pronosticó en agosto que los precios del cobre bajarían gradualmente, desde US$ 5.90 por libra en 2026 a US$ 5.70 en 2027 y un promedio de US$ 5.60 entre 2028 y 2031. En una actualización de proyecciones publicada esta semana, elevó el precio de este año a US$ 6.09 y mantuvo sin cambios las previsiones para los años posteriores.

Aunque los precios de exportación se moderen, el ministerio espera que el cobre se mantenga en niveles elevados. Estima que una variación del 10% en los precios del cobre tendría un impacto de entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales del PBI.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, dijo esta semana en un foro empresarial que el presupuesto y las proyecciones económicas del gobierno son conservadores.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas de Perú. Fotógrafo: Sebastian Castaneda/Bloomberg

A diferencia de lo ocurrido durante los grandes fenómenos climáticos del siglo pasado, que llevaron a la economía rica en cobre a una recesión cuando el Estado tenía pocos recursos para responder, Cuba dijo que el gobierno ahora puede apoyar a los sectores afectados. Destacó los bonos anunciados por el gobierno para jubilados, pescadores y familias en zonas de alto riesgo.

El Consejo Fiscal coincide en que El Niño justifica flexibilizar las restricciones presupuestarias, pero sostiene que el margen adicional debería ser temporal y limitarse a la emergencia. También recomienda mantener un límite al crecimiento del gasto que el Gobierno quiere suspender como parte de su impulso fiscal, una regla que Perú se encamina a incumplir por tercer año consecutivo.

Perú ha mejorado en el cumplimiento de su meta de déficit. La alcanzó en 2025 por primera vez en tres años y se encamina a cumplirla nuevamente este año.

El fuerte consumo y el rápido crecimiento de otros sectores deberían ayudar a amortiguar cualquier posible impacto, dijo Juan Pedro Oechsle, máximo ejecutivo de la filial de Santander en el país. Destacó en particular las exportaciones agrícolas, que espera que se recuperen con fuerza después del impacto de El Niño.

Una tendencia bajista de los precios tampoco debería descarrilar los planes de largo plazo de las mineras ni la cartera de inversiones de US$ 64,000 millones del sector en Perú, según Gonzalo Quijandría, del gremio minero Snmpe. Quijandría también valoró las señales de que el gobierno de Fujimori está cumpliendo plazos que durante décadas se incumplieron de manera habitual y busca reducir la burocracia.

“Requerimos un mayor sentido de urgencia”, advirtió Quijandría. Las autoridades han hablado de eliminar 27 trámites necesarios para poner en marcha un proyecto minero, pero eso es sobre un total de 470, señaló. “Todavía es un vaso de agua en una piscina”.