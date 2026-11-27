Cuando la campaña de exportación de palta Hass 2026 está a pocas semanas de culminar, el sector ya mira con preocupación la siguiente. La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass), gremio que reúne a productores y exportadoras del cultivo, advierte que las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño podrían reducir de forma significativa la producción de 2027. ¿De cuánto sería el impacto y qué zonas serían las más golpeadas?

Según las evaluaciones preliminares del gremio, la producción nacional de palta Hass podría caer hasta 45% respecto a la de 2026.

Sin embargo, ProHass precisa que la magnitud de la reducción aún no está definida: entre febrero y marzo de 2027 contará con una proyección más precisa, que compartirá con los actores de la cadena agroexportadora.

Palta Hass en alerta: el calor amenaza volúmenes y calibres para 2027

De acuerdo con el gremio, durante la campaña 2026 se registraron anomalías de temperatura de hasta +6 °C, particularmente en los periodos de floración y cuajado. A las elevadas temperaturas mínimas y máximas se sumaron una intensa radiación solar y un mayor nivel de evapotranspiración.

Estos factores están comprometiendo la floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos en las principales regiones productoras, por lo que el impacto podría reflejarse tanto en los volúmenes de producción como en los calibres de la fruta.

Según las evaluaciones preliminares del gremio, la producción nacional de palta Hass podría caer hasta 45% respecto a la de 2026.(Foto: Andina)

Las evaluaciones preliminares indican que los mayores impactos se presentarían en los campos del norte del país. Se trata de una zona clave para el cultivo: las regiones de la costa norte concentran aproximadamente el 40% de la superficie cultivada de palta Hass del Perú.

Para ProHass, el escenario plantea un desafío con implicancias comerciales, económicas y sociales, que alcanza a los productores, al empleo y a los distintos actores vinculados a la agroexportación.

Ante ello, el gremio considera fundamental fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público, privado y académico, así como impulsar estrategias de adaptación y mitigación que permitan preservar la sostenibilidad y competitividad de la industria.