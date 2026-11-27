La tasa de desempleo en Chile subió entre agosto y octubre a su mayor nivel en cinco años, con más de un millón de personas en busca de trabajo, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El índice fue de 10%, en un país con una economía al borde de la recesión y una inflación al alza.

El dato, el peor desde mayo de 2021, es un nuevo revés para el presidente José Antonio Kast, que asumió con la promesa de reactivar la economía e impulsar la creación de empleos.

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El ministro del Trabajo, Tomás Rau , reconoció a la prensa que “es una mala cifra. No la vamos a minimizar y estamos trabajando para superar este complejo momento”.

Para Juan Bravo , experto en temas laborales de la Universidad Diego Portales, el aumento se debe sobre todo a la situación económica desde comienzos de 2026, que ha destruido empleos en el sector privado. El PBI cayó un 1.1% en el último trimestre.

“Uno postula, postula, pero no hay un llamado o una posible entrevista”, dice a la AFP Katherine Chaparro , una administradora de 36 años que fue a buscar trabajo a una feria de empleo en Santiago. “Uno empieza con un poco ya la preocupación cuando ve que van pasando los días, las semanas”, lamenta.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, el 26 de noviembre de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP)

El desempleo afectó especialmente a las mujeres, con un 10.7%.

El empleo también se ha visto afectado por el aumento de los costos laborales, como la disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales promulgada por el expresidente Gabriel Boric. Además, la productividad de los trabajadores se ha mantenido estancada en los últimos años, afirma el experto.

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Según encuestas recientes, el mandatario ultraderechista ha perdido más de la mitad del apoyo que tenía al asumir el poder en marzo como consecuencia de la mala situación económica de Chile.