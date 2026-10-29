Peatones cerca del palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el jueves 15 de octubre de 2026. Legisladores chilenos exigen explicaciones a los organismos reguladores sobre cómo se permitió a los fondos de pensiones de gestión privada realizar apuestas masivas en torno a las tasas de interés de Estados Unidos, las cuales están provocando ahora cuantiosas pérdidas. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
Peatones cerca del palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el jueves 15 de octubre de 2026. Legisladores chilenos exigen explicaciones a los organismos reguladores sobre cómo se permitió a los fondos de pensiones de gestión privada realizar apuestas masivas en torno a las tasas de interés de Estados Unidos, las cuales están provocando ahora cuantiosas pérdidas. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AP
Agencia AP

La tasa de desempleo sigue anotando máximos en y escaló a 9.8% en septiembre, su mayor nivel en cinco años y que se traduce en más de un millón de personas sin trabajo, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el trimestre entre julio y septiembre la tasa de desocupación aumentó 1.3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Se trata del nivel más alto de desempleo registrado en el país desde mayo de 2021 y supone un nuevo máximo del indicador, tras situarse en 9.6% en el trimestre inmediatamente anterior.

Asimismo, el índice rompió la barrera del millón de trabajadores sin empleo, de acuerdo con el INE.

Chile, con unos 18 millones de habitantes, experimenta un contexto de debilidad económica marcado por el aumento del costo de vida y la incertidumbre que lo deja al borde de una recesión tras acumular dos trimestres de contracción económica. A eso se suma una aceleración de la inflación de 4.1% en el último año presionada por los precios de los combustibles y los alimentos.

En su informe, el INE reportó que la tasa de ocupación entre julio y septiembre fue de 55.5% y que, en la comparación interanual, el total de personas ocupadas descendió 1.1%. La baja, indicó, estuvo influenciada sobre todo por los sectores de la industria manufacturera, información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros.

Tras difundirse los datos el ministro de Trabajo, Tomás Rau, afirmó que las cifras de empleo y desempleo “no son buenas” y destacó que el gobierno se está “ocupando de este problema con medidas de corto y largo plazo”.

No las vamos a minimizar”, expresó en un vídeo publicado en X. “El empleo es una prioridad para el gobierno”, completó, agregando que su cartera está impulsando una “agenda de adaptabilidad laboral importante”, con proyectos ya ingresados en el Congreso y otras medidas que deberán ser presentadas en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

TLC Perú - China pasará a fase de “optimizado” desde noviembre: ¿qué sectores se dinamizarán?
¿Quién comprará las próximas empresas peruanas?
La minería ilegal: hay que llegar hasta quienes más se enriquecen con ella
Proyectos hidroeléctricos vía concesión se retomarán en Perú: este es el plan del Minem

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.