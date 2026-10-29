Platanitos cuenta con 104 tiendas en Perú y prevé nuevas aperturas antes de finalizar 2026.
Platanitos cuenta con 104 tiendas en Perú y prevé nuevas aperturas antes de finalizar 2026.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La falta de frío dejó prácticamente estancada la venta de botas de Platanitos durante junio y julio. La cadena respondió adelantando su campaña de verano a agosto, casi dos meses antes de lo habitual, y logró impulsar sus ventas, sobre todo en septiembre y octubre. Ahora, apunta a cerrar el 2026 con un crecimiento de doble dígito. ¿Qué otras palancas está utilizando para alcanzar esa meta?

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