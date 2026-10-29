Pedro Mont, CEO de Platanitos, explicó a Gestión que el adelanto de la temporada fue una de las medidas para compensar el débil desempeño del invierno. También apuesta por el modelaje de su calzado de verano, el desempeño de sus nuevas tiendas y la renovación de sus locales para impulsar las ventas.

Ahora bien, este último frente está generando incrementos de entre 20% y 30% en las ventas frente al mismo periodo del año anterior. Y es que, además de renovar la imagen de los establecimientos, Platanitos ha ampliado el área de exhibición de 50 a 70 metros cuadrados.

Otro cambio realizado fue en su modelo de marketplace. La cadena anteriormente exigía que la mercadería de terceros estuviera en sus propios almacenes para venderla en su página web. Hoy, basta con tener el producto en una tienda cercana al consumidor para su recojo, devolución o compra en tienda, un mecanismo que explica la expansión ambiciosa de abrir hasta quince nuevos puntos de venta en 2026.

La renovación de locales de Platanitos genera incrementos de entre 20% y 30% en las ventas frente al mismo periodo previo a la remodelación.

Un ejemplo, es el caso de su apertura en Carabayllo hace dos meses que, según Mont, contribuyó a elevar 17.2% la órdenes online versus el promedio mensual de órdenes online en el 2025. Las venta fulfillment representa un 25.1% a octubre 2026, por lo que permanece estable en comparación con el 25.6% del 2025, pero es porque ambos canales online y físico están creciendo a la par.

“Nuestro plan es incluso duplicar la cantidad de productos que estamos ofreciendo actualmente en la página web utilizando este sistema de marketplace”, señaló Mont.

Platanitos tiene 104 tiendas en Perú, y antes de finalizar el año prevé abrir una segunda tienda en Huánuco y otra en The Square, con las que sumaría once nuevas tiendas.

A octubre, se cuentan nueve tiendas nuevas ubicadas en Cajamarca, Tingo María, Cerro de Pasco, Comas, Gamarra, Tarma, Carabayllo, Santa Anita, Angamos. Asimismo, mantiene otras ubicaciones en evaluación antes del cierre del año.

“Mi plan es cerrar con 15 nuevas tiendas 2026 y el mismo número en 2027”, afirmó.

Las zapatillas lideran las ventas online de Platanitos, mientras que los cosméticos y productos de skin care registran un crecimiento significativo.

Platanitos automatiza su centro logístico y proyecta recuperar la inversión en tres años

La operación logística de Platanitos se concentra en su Centro de Distribución Fulfillment (CDF), ubicado en Huaycoloro, Lima, que la cadena puso en marcha en agosto de este año con una inversión de US$ 7 millones, según informó Gestión. La infraestructura, de 10,000 m², reúne en un solo espacio el abastecimiento de las tiendas físicas y la preparación de pedidos del canal de comercio electrónico. También incorpora tecnología RFID desde el origen de la mercadería para agilizar el registro de productos y mejorar el control de inventarios.

La operación cuenta con un clasificador (sorter) que dirige cada producto a la tienda correspondiente mediante la información del RFID, lo que reduce los errores de despacho y los reprocesos. A ello se suman las fajas transportadoras, que disminuyen los desplazamientos del personal dentro de la nave y permiten ahorrar tiempo en la instalación.

El centro de distribución de Platanitos en Huaycoloro, Lima, cuenta con 10,000 m² y demandó una inversión de US$ 7 millones.

“Y seguimos invirtiendo, un aproximado de US$ 70,000 en antenas e implementación para la siguiente etapa. Estas se ubicarían en distintos puntos del almacén para consultar el inventario completo en tiempo real, sin recurrir al escaneo o al conteo tradicional”, contó Mont en el marco del Perú Business Fest.

Asimismo, estimó que la inversión logística debería recuperarse en un plazo no mayor de tres años, aunque precisó que todavía no cuenta con un cálculo definitivo. Entre los ahorros esperados figuran la reducción de errores humanos, la menor necesidad de trabajo y el tiempo que el personal deja de invertir en trasladar productos de un extremo del almacén a otro.

Platanitos incorpora tecnología RFID y antenas lectoras para mejorar la precisión del inventario y agilizar la gestión de mercadería.

Nike continúa siendo la marca de mayor peso, aunque Mont percibe una ligera tendencia a la baja, en línea con lo que observa a escala global. Al mismo tiempo, comienzan a ganar espacio marcas nacionales de menor tamaño. Entre ellas mencionó a New Athletic, que patrocina al club Los Chankas y tiene mayor reconocimiento en esa zona del país.

Si bien las zapatillas continúan siendo la categoría más fuerte de Platanitos, Mont destacó un incremento significativo de los cosméticos, especialmente en productos de skin care y belleza. La cadena trabaja con varias marcas de cosméticos, principalmente extranjeras, aunque el CEO no precisó sus nombres ni el crecimiento registrado por esta categoría.

Platanitos abrirá cinco tiendas más en Chile en 2027

Platanitos prevé abrir cinco tiendas adicionales en Chile durante 2027, con lo que pasaría de 12 a 17 locales. La cadena había proyectado llegar a 15 tiendas antes de cerrar el año, pero las oportunidades que evaluaba en centros comerciales no se concretaron. Aun así, las aperturas realizadas han tenido buenos resultados y comenzó a expandirse fuera de Santiago.

Platanitos prevé pasar de 12 a 17 tiendas en Chile durante 2027, con nuevas ubicaciones fuera de Santiago.

El primer local fuera de la capital chilena abrió en Concepción y evalúan abrir en Viña del Mar.

La expansión va acompañada de una adaptación de la oferta al consumidor chileno. Mont explicó que la compradora chilena suele preferir modelos clásicos, colores sobrios y calzado cómodo, a diferencia de la peruana, que muestra una mayor disposición hacia diseños llamativos y tacos más altos. En consecuencia, Platanitos a lo largo del 2026 ha ido ajustando el modelaje de sus productos a las preferencias locales.

La comunicación comercial también ha requerido cambios. Mont señaló que, mientras una clienta peruana familiarizada con Platanitos puede reconocer un descuento de 30% como una buena oferta, en Chile la marca todavía tiene menor reconocimiento y el consumidor no necesariamente sabe si esa rebaja representa un buen precio.

Ante esta diferencia, la estrategia en Chile, sobretodo fuera de Santiago, es mas de branding, que incluye la apertura de nuevas tiendas, para dar a conocer que tienen alta variedad de calzado y los precios de Platanitos son accesibles.

“La marca Platanitos en Chile sigue en proceso de aprendizaje, pero ha crecido y es rentable”, afirmó Mont.

Platanitos busca crecer a doble dígito en 2026 con nuevas tiendas, remodelaciones y una mayor oferta online, mientras prepara cinco aperturas en Chile para 2027.

El CEO señaló que, por ahora, la principal meta comercial de la operación es aumentar el número de tiendas, mientras las ventas y la rentabilidad continúan evolucionando.

Platanitos también compara sus resultados con los de otros retailers de las mismas zonas. Según Mont, las ventas de sus tiendas están en línea con las condiciones del mercado. Esa comparación le permite distinguir entre los cambios que responden al comportamiento general del comercio y los que se relacionan específicamente con la marca.

El clima también ha incidido en las ventas. Mont mencionó que las lluvias y los aguaceros registrados en Santiago afectaron el desempeño de las tiendas, aunque consideró que se trataba de un factor de mercado y no de un problema exclusivo de Platanitos. Frente a posibles efectos del Fenómeno de El Niño, la empresa ha previsto adelantar la entrega de mercadería y preparar planes alternativos ante la necesidad de cerrar tiendas temporalmente.